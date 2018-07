Italia Campione del Mondo 2006: 12 anni dall’impresa di Berlino

9 luglio, per gli italiani e per l’Italia intera non è una data qualunque. 12 anni fa, in Germania, l’Italia alzava la coppa del mondo nel 2006 dopo aver vinto ai calci di rigore contro la Francia. La Nazionale di Marcello Lippi, arrivata in terra tedesca con molto scettico e da un’annata sconvolta da Calciopoli, riuscì a vincere contro ogni pronostico. Buffon in porta, Zambrotta e Grosso sugli esterni, Cannavaro e Nesta, poi sostituito da Materazzi al centro della difesa, Pirlo, Gattuso, De Rossi o Perrotta e Camoranesi a centrocampo e Totti e Toni davanti con la possibilità di far entrare Alex Del Piero e Pippo Inzaghi. Marcello Lippi ha creato in poco tempo un gruppo ben assortito di corsa, sacrificio ma anche di immenso talento.

Il debutto contro il Ghana Il debutto contro il Ghana è molto positivo, gli Azzurri riescono a vincere 2-0 grazie alle reti di Andrea Pirlo e Vincenzo Iaquinta. L’Italia non gioca un calcio bello e poetico ma riesce a difendersi molto bene e a ripartire con la verticalizzazioni di Andrea Pirlo e alle fantasie di Francesco Totti. Nella seconda partita arriverà il primo passo falso, il pareggio contro gli Stati Uniti, con l’espulsione di De Rossi e l’autogol di Zaccardo. L’ultima partita diventa fondamentale e l’Italia centra la vittoria contro la temibile Repubblica Ceca, 2-0 grazie a Materazzi e a Pippo Inzaghi. Fondamentali nelle vittorie contro Ghana e Rep. Ceca i giocatori che sono subentrati come Iaquinta e lo stesso Inzaghi.

Gli azzurri agli ottavi di finale Gli Azzurri raggiungono gli Ottavi di Finale per affrontare l’Australia. La gara contro la squadra dell’Oceania è più complicata del previsto e solo un calcio di rigore conquistato da Fabio Grosso permette a Totti di segnare il suo primo gol nel mondiale e mandare l’Italia ai quarti di finale. Un risultato che ad inizio del percorso non era per niente scontato ma che Lippi ha saputo tracciare in maniera perfetta.

Gli azzurri ai quarti di finale LaPresse L’Ucraina è la nostra avversaria ai quarti di finale, un percorso sino a questo momento favorevole a dire il vero ed infatti la gara contro la squadra di Shevchenko è una “passeggiata” per l’Italia che vince 3-0 grazie alle reti di Zambrotta e la doppietta di Luca Toni che in quella stagione arrivava dai 31 gol con la Fiorentina e la vittoria della Scarpa d’Oro.

Gli azzurri in semifinale LaPresse In semifinale ci sono i temibili e fortissimi tedeschi. Contro la Germania potrebbe essere benissimo una finale ed invece il destino si fa beffe della logica e mette faccia a faccia la squadra di Klinsmann contro quella di Lippi. La Germania, nazione di casa, cerca di fare gioco con Ballack, su tutti, cercando spesso la prima punta Klose ma Cannavaro, Materazzi e Buffon giocano una gara stellare e la partita oltre i 90 minuti regolamentari. ci sono altri 30 minuti di supplementari e poi lo spettro dei calci di rigore ma una magia di Andrea Pirlo imbecca sul finire del secondo tempo supplementare Fabio Grosso che con il mancino infila Lehmann. La Germania è distrutta ma cerca fino all’ultimo di pareggiare i conti ma la coppia neo entrata Giardino-Del Piero confeziona il contropiede che regala il 2-0 all’Italia con una rete spettacolare del capitano della Juventus. Si va a Berlino.

La finale a Berlino LaPresse A Berlino, il 9 luglio del 2006, l’Italia incontro la grande Francia di Zidane che ha battuto il Brasile, detentore del titolo. La partita è calda, brividi scorrono sulla schiena di giocatori, staff, arbitri e tifosi. Al 7° del primo tempo la Francia è già in vantaggio grazie alla trasformazione del calcio di rigore, in pallonetto, di Zinedine Zidane. Da notare che l’Italia in tutto il torneo mondiale non ha subito gol su azione dagli avversari (autogol Zaccardo).

Il pareggio contro la Francia LaPresse L’Italia non molla e pareggia la partita grazie all’incornata di Marco Materazzi, già efficacissimo contro la Repubblica Ceca. La partita rimane in stallo sull’1-1. Poi, la pazzia di Zidane nel secondo tempo: Materazzi dice qualcosa, di provocatorio si presume, al francese che si gira e da una testata sul petto al difensore azzurro che cade a terra sofferente. Per fortuna quell’anno fu il primo anno di prova per la televisione e la moviola in campo, più o meno, uno degli arbitri vede tutto e avvisa il direttore di gara che mostra il cartellino rosso a Zidane. Non cambia molto, entrambe le squadre sono troppo stanche e si va ai calci di rigore.