Mondiali Russia 2018: risultati e classifiche aggiornate

Ansa

In queste pagine troverete i risultati in tempo reale e le classifiche aggiornate dei gironi dei Mondiali Russia 2018 la manifestazione calcistica più importante dell’anno. Ogni pagina è dedicata a un girone con tutto ciò che c’è da sapere sugli orari e luoghi dove si terranno le partite e i riferimenti per la diretta TV. Ricordiamo, infatti, che Mediaset trasmetterà in chiaro tutti i match. Saranno sei partite per ogni girone, essendo con formula all’italiana e tutti incontreranno tutti. Le prime e seconde si qualificheranno per gli ottavi di finale, che poi saranno a eliminazione diretta fino alla finalissima del 15 luglio prossimo. Come purtroppo sappiamo bene, l’Italia non è presente visto che non è riuscita a staccare il pass per la Russia dopo aver perso lo scontro di spareggio con la Svezia tra le migliori seconde del continente europeo. I padroni di casa debutteranno a Mosca il 14 giugno contro l’Arabia Saudita, mentre i campioni uscenti sono la Germaconia, che proverà a bissare lo strepitoso successo in Brasile.