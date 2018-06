Pronostici Mondiali 2018: il consiglio per le partite del 23 giugno

Proseguiamo nel nostro speciale sui pronostici Mondiali 2018 in Russia con i match di oggi 16 giugno 2018 che vedranno scendere in campo tre matchnei gironi della Coppa del Mondo. Oggi si parte alle ore 14 con Belgio vs Tunisia, si prosegue alle ore 17 con Corea del Sud vs Messico e si termina alle ore 20 con Germania vs Svezia. Facciamo un po’ di ordine, come puntare in modo intelligente ed efficente?

Le partite del 23 Giugno Oggi in programma alle ore 14 con Belgio vs Tunisia, si prosegue alle ore 17 con Corea del Sud vs Messico e si termina alle ore 20 con Germania vs Svezia Belgio vs Tunisia Belgio chiamato a una vittoria perentoria per vincere il Girone. Parte da netto favorito. Probabili formazioni di Belgio vs Tunisia Le formazioni: BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Boyata, Alderweireld; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, E. Hazard; Lukaku. TUNISIA (4-3-3): Ben Mustapha; Meriah, S. Ben Yousef, Bronn, Haddadi; Skhiri, Badri, Sassi; F. Ben Youssef, Khazri, Sliti. Probabile risultato di Belgio vs Tunisia L’1 è il risultato più probabile dato che viene dato appena a 1,35, interessante anche la combinazione UNDER 1.5 PRIMO TEMPO che viene valutata 1.47 e il no gol per la Tunisia a 1.65. Corea del Sud vs Messico Sfida che sulla carta vede favoritissimi i messicani in grado di sconfiggere la Germania nella partita d’esordio. Probabili formazioni di Corea del Sud vs Messico Le formazioni: COREA DEL SUD (4-3-3): Hyeon-uh Jo; Yong Lee, Young-gwon Kim, Hyun-soo Jang, Ju-ho Park; Ja-cheol Koo, Sung-yong Ki, Jae-song Lee; Heung-min Son, Shin-uk Kim, Hee-chan Hwang. MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; C. Salcedo, H. Ayala Castro, H. Moreno, Gallardo; H. Herrera, Guardado; Layun, Carlos Vela, Lozano; J. Hernandez. Probabile risultato di Corea del Sud vs Messico Il segno 2 è dato infatti a 1.70 con interessante apertura per la marcatura di Javier Hernandez a 2,80 Germania vs Svezia Infine, la sfida che la Germania deve assolutamente vincere contro la Svezia che, se invece trionferà, sarà già agli ottavi e spedirà i campioni del mondo a casa. Probabili formazioni di Germania vs Svezia Le formazioni: GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, J. Boateng, Hummels, J. Hector; Gündogan, T. Kroos; T. Müller, Reus, Draxler; Ti. Werner. SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Granqvist, Augustinsson, Jansson; Larsson, Ekdal, Forsberg, Claesson; Berg, Toivonen. Probabile risultato di Germania vs Svezia Segno 1 a 1,48 e combinazione over 1,5 secondo tempo a 2,04.

Le partite del 21 giugno Ansa Danimarca vs Australia Fuori le seconde, verrebbe da dire, dato che sono proprio questi due team quelli che verosimilmente si giocheranno il secondo biglietto per gli ottavi di finale. La Danimarca parte inevitabilmente un piede avanti, ma l’Australia ha dimostrato di esserci. Probabili formazioni di Danimarca vs Australia Le probabili formazioni: DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Schöne, Delaney, Eriksen; Poulsen, N. Jorgensen, Sisto. AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Kruse; Juric. Probabile risultato di Danimarca vs Australia Viene proposta la combinazione 1X + UNDER 3.5 a 1.49 e quella ancora più specifica UNDER 1.5 PRIMO TEMPO a 1.30. Si può giocare anche il no gol a 2,20. Francia vs Perù La Francia ha vinto ma non convinto contro l’Australia, il Perù ha un po’ deluso: due ingredienti per capire che i transalpini partono da favoriti con grande riserva. Probabili formazioni di Francia vs Perù Le probabili formazioni: FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Tapia, Yotun; Flores, Cueva, Farfan; Carrillo. Probabile risultato di Francia vs Perù L’1 della Francia è dato a 1,58, mentre il gol a 2 perché è verosimile che entrambe segneranno e forse ci sarà soltanto una marcatura di scarto. Argentina vs Croazia Una sfida stellare, forse tra le più attese di questa fase a gironi tra l’Argentina che ha deluso nella prima partita e la Croazia che si presenta come pretendente al titolo finale senza più nascondersi. Tutto porterebbe a un pareggio. Probabili formazioni di Argentina vs Croazia Formazioni ricche di talento e di nomi altisonanti, sarà una bella partita: ARGENTINA (3-4-3): Caballero; Tagliafico, Otamendi, Mercado; Salvio, Mascherano, Lo Celso, Acuna; Pavon, Aguero, Messi. CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic. Probabile risultato di Argentina vs Croazia Si punta sul pareggio dato a 1,48, ma anche a gol dato a 1,98.

Le partite del 20 giugno Ansa Programma odierno dunque con Portogallo vs Marocco del Girone B alle ore 14, si prosegue con Uruguay vs Arabia Saudita del Girone A alle ore 17 e si chiude con Iran vs Spagna del Girone B alle ore 20 Portogallo vs Marocco Cristiano Ronaldo e company si preparano ad affrontare il Marocco che chiude per ora il Girone B a zero punti. Naturalmente è l’avversaria meno ostica, ma non per questo da sottovalutare. Probabili formazioni di Portogallo vs Marocco 4-4-2 classico per il Portogallo e 4-2-3-1 più audace per il Marocco che non ha niente da perdere. PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Joao Moutinho, Joao Mario; André Silva, Cristiano Ronaldo. MAROCCO (4-2-3-1): Munir; Hakimi, Saïss, Benatia, Mendyl; Boussoufa, El Ahmadi; Ziyech, Belhanda, Amrabat; Boutaïb. Probabile risultato di Portogallo vs Marocco Si può puntare naturalmente sul segno 1 che è dato a 1,68, ma suggeriamo anche lo stuzzicante Ronaldo marcatore a 1,77. Uruguay vs Arabia Saudita Necessità di vittoria con risultato rotondo per l’Uruguay che deve avvicinare se non battere il 3-0 della Russia per poi giocarsi tutto con i padroni di casa nello scontro diretto per il primo posto del girone. Probabili formazioni di Uruguay vs Arabia Saudita Formazioni speculari per le due compagini che si organizzano in 4-4-2. URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Carlos Sánchez, Vecino, Bentancur, Cristian Rodríguez; Cavani, Suarez. ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Mayouf; Alburayk, Os. Hawsawi, Om. Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam; Al-Shehri, Al-Sahlawi. Probabile risultato di Uruguay vs Arabia Saudita Oltre alla combinazione 1 e over 1,5 che viene data addirittura a 1,28 soltanto è interessante sia Cavani marcatore a 1,65 sia il primo gol su colpo di testa a 4,75 Iran vs Spagna L’Iran è una squadra meno scarsa di quanto si possa immaginare, ma la Spagna parte da naturale favorita ed è chiamata alla grande prestazione e risultato. Probabili formazioni di Iran vs Spagna Le due formazioni speculari delle formazioni. IRAN (4-1-4-1): Beiranvand; Rezaejan, Pouraliganji, Montazeri, Hajisafi; Ezatolahi; Jahanbakhsh, Shojaei, Amiri, Ansarifard; Azmoun. SPAGNA (4-1-4-1): De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets; David Silva, Iniesta, Koke, Isco; Diego Costa. Probabile risultato di Iran vs Spagna Il segno 2 è dato a 1,60 dunque la Spagna parte da netta favorita, interessante anche l’opzione no gol naturalmente riferita all’Iran a 2,40.

Le partite del 19 Giugno Ansa Si parte alle ore 14 con Colombia vs Giappone e si prosegue alle ore 17 con Polonia vs Senegal, entrambe del girone H per chiudere la prima giornata. Infine, si riparte con il girone A con Russia vs Egitto alle ore 20. Colombia vs Giappone La prima partita di giornata è quella che vede di fronte Colombia e Giappone in un match che dovrebbe vedere i sudamericani favoriti d’obbligo, anche se il livello rispetto a quattro anni fa (quando raggiunsero i quarti di finale) è più basso. Giappone ben organizzato, ma con poca esperienza internazionale, non ha niente da perdere. Probabili formazioni di Colombia vs Giappone Formazioni speculari per le due nazionali, con naturalmente la Colombia dotata di più talento e più esperienza con Falcao terminale offensivo. COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Zapata, Mina, Mojica; Aguilar, C. Sanchez; Cuadrado, James Rodriguez, Uribe; Falcao. GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; H. Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Yamaguchi; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako. Probabile risultato di Colombia vs Giappone Colombia decisamente favorita, il segno 1 è dato a 1,75 la posta, interessante la possibilità di puntare su Falcao marcatore che è dato a 2,30. Polonia vs Senegal Si prosegue alle ore 17 con la Polonia osservata speciale in quanto possibile outsiders di questa edizione dei Mondiali che se la vedrà con il Senegal guidato dalla sua ex bandiera Cissé. Gli europei hanno esperienza e caratura internazionale, è davvero l’occasione per fare il salto di qualità. Probabili formazioni di Polonia vs Senegal Tanta qualità nel 4-4-2 della Polonia che presenta giocatori che militano nei principali campionati europei e che vedono in Lewandowski il terminale offensivo supportato dal buon Milik. Senegal tutto velocità e fantasia nel 4-3-3 con “l’italiano” Keita. POLONIA (4-4-2): Szczesny; Piszczek, Glik, Pazdan, Bereszynski; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski, Milik. SENEGAL (4-3-3): K.N’Diaye; Wagué, Koulibaly, Sanè (Mbodj), Sabaly; Gueye, Kouyaté, P.N’Diaye; Keita, Sow, Mané. Probabile risultato di Polonia vs Senegal Polonia sì favorita, ma non favoritissima, la combinazione 1x + Over 1,5 viene infatti data a 1,75. Stuzzica l’attenzione la possibilità di puntare su gol che è dato a 2,05. Russia vs Egitto La Russia ritorna in campo dopo il roboante successo per 5-0 contro l’Arabia Saudita e ritrova l’Egitto ferito ma non affondato e, probabilmente, un Salah pronto a ruggire. Non sarà facile. Probabili formazioni Russia vs Egitto Formazioni speculari per i due team con un 4-2-3-1 con Salah che vuole recuperare tutto il terreno e il tempo perso finora (citofonare Sergio Ramos per chiarimenti). RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Smolov. EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Salah, Elsaid, Trezeguet; Mohsen. Probabile risultato Russia vs Egitto Si punta sul pareggio che viene dato con un succulento 3,15 e ci sono forti possibilità che finisca anche con gol di entrambe le formazioni. Appetitoso il 2,75 su Salah marcatore.

Le partite del 18 giugno Ansa Si parte con la giustiziera dell’Italia negli spareggi ossia la Svezia che alle 14 incontra la Corea del Sud chiudendo la prima giornata del Girone F, si prosegue alle ore 17 con il match tra Belgio e Panama e si chiude alle ore 20 con Tunisia vs Inghilterra; queste ultime due sfide riguardano il girnone G. Svezia vs Corea del Sud La Corea del Sud può puntare prettamente su Son, esterno offensivo velocissimo del Tottenham, ma la qualità generale è davvero poca e la Svezia parte indubbiamente da favorita. Chi vincerà si metterà in cascina tre punti preziosissimi vista la sconfitta della Germania contro il Messico in un girone molto più interessante di quanto si immaginasse. Probabili formazioni di Svezia vs Corea del Sud Le formazioni vedono un 4-4-2 da parte degli svedesi e un 4-2-3-1 da parte dei coreani. SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. COREA DEL SUD (4-2-3-1): Seung-Gyu Kim; Yong Lee, Young-Gwon Kim, Hyun-Soo Jang, Ju-Ho Park; Sung-Yong Ki, Woo-Young Jung; Hee-Chan Hwang, Jae-Song Lee, Heung-Min Son; Shin-Uk Kim. Probabile risultato di Svezia vs Corea del Sud Si punta sull’1 ossia sulla vittoria della Svezia che è dato 1,80, ma è interessante anche l’opzione no gol a 1,73 se si pensa che gli asiatici non la butteranno dentro. Belgio vs Panama Il Belgio ai vertici delle classifiche FIFA (è terza alla vigilia della Coppa del Mondo) sfida Panama che sulla carta parte da naturale sfavorita. Sarà sfida a distanza con l’Inghilterra per la leadership del girone G. Probabili formazioni di Belgio vs Panama Belgio offensivo e ben collaudato con una formazione di giocatori di talento che ben si conoscono. Risponde Panama con un audace 4-2-3-1 con Perez punta centrale. BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Kompany; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Hazard, Mertens; Lukaku. PANAMA (4-2-3-1): Penedo; Murillo, Baloy, R. Torres, Ovalle; Gomez, Godoy; Barcenas, Cooper, J. Rodriguez; Perez. Probabile risultato di Belgio vs Panama I bookmakers immaginano un rotondo risultato da parte del Belgio che potrebbe segnare anche tre reti senza subirne alcuna. La combinazione 1 e over 1,5 è data a 1,35 mentre anche qui si può puntare su no gol che è dato a 1,45. Tunisia vs Inghilterra Inghilterra naturale favorita contro la Tunisia, ma come questo Mondiale 2018 di Russia ci ha insegnato non bisogna prendere nessun avversario sotto gamba. Probabili formazioni di Tunisia vs Inghilterra Le probabili formazioni delle due squadre. TUNISIA (4-2-3-1): Mathlouthi; Nagguez, Meriah, Ben Youssef, Maaloul; Sassi, Ben Amor; Badri, Khaoui, Sliti; Khazri. INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Cahill; Trippier, Henderson, Dier, Young; Alli, Sterling; Kane. Probabile risultato di Tunisia vs Inghilterra L’Inghilterra parte da favorita, ma non dovrebbero esserci risultati eclatanti in merito al risultato finale. Il 2 è dato a 1,45.

Le partite del 17 giugno Ansa Programma con tre partite con Costa Rica vs Serbia (Gruppo E) che scatta alle 14, dunque alle ore 17 c’è Germania vs Messico (Gruppo F) e infine alle ore 20 c’è Brasile vs Svizzera (Gruppo E). Costa Rica vs Serbia Interessante sfida tra Costa Rica e Serbia che vede i secondi leggermente favoriti ma non si può dimenticare l’ottima e recente prestazione dei centramericani ai Mondiali. Probabili formazioni di Costa Rica vs Serbia Ecco gli schieramenti previsti. COSTA RICA (5-4-1): Navas; Gonzalez, Duarte, Acosta, Gamboa, Oviedo; Ruiz, Guzman, Borges, Bolaños; Ureña. SERBIA (4-2-3-1): Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milinkovic-Savic; Tadic, Ljajic, Kostic; Mitrovic. Probabile risulato di Costa Rica vs Serbia Il segno 2 ossia la vittoria della Serbia è data 2,05 ed è interessante la quota di 2,50 per la marcatura del centravanti serbo Mitrovic. Germania vs Messico I campioni del mondo scendono in campo contro il Messico in una sfida meno scontata di quanto direbbe il palmares, serve massima attenzione per i teutonici. Probabili formazioni di Germania vs Messico GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, J. Boateng, Hummels, J. Hector; Khedira, T. Kroos; T. Müller, Özil, Draxler; T. Werner. MESSICO (4-3-2-1): Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Layun; Herrera, J. dos Santos, Guardado; Vela, Lozano; Javier Hernandez. Probabile risulato di Germania vs Messico Anche i bookmakers sono particolarmente cauti, ipotizzando una vittoria di misura dei campioni del mondo, il cui successo è comunque dato per 1,48. Brasile vs Svizzera Gli altri favoriti del Brasile sono impegnati nella delicata sfida con una Svizzera che non si fa mancare talento e organizzazione, un’altra partita da gustare tutta di un fiato. Probabili formazioni di Brasile vs Svizzera Le formazioni: BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. Probabile risulato di Brasile vs Svizzera Viene dato a 1,42 il successo del Brasile, ma attenzione anche il no gol dato a 1,73

Le partite del 16 giugno Ansa Si parte con Francia vs Australia (Girone C) e si prosegue con Perù vs Danimarca (Girone C), Argentina vs Islanda (Girone D) e si termina con Croazia vs Nigeria (D). Il programma di oggi sabato 16 giugno è piuttosto ricco. Scende in campo una delle grandi favorite ossia l’Argentina con i pimpanti islandesi, c’è una sfida tra Perù e Danimarca e si termina con la Croazia che molti danno come possibile outsider contro la sempre solida Nigeria. Argentina vs Islanda Parola d’ordine “iniziare bene” per l’Argentina che deve saper reggere il ruolo di possibile favorita e non lasciarsi sorprendere dall’agonismo dell’Islanda. Sulla carta, una sfida che promette tanti gol. Probabili formazioni di Argentina vs Islanda Argentina offensiva con manciate di talento sparse in campo e un attacco stellare. Giocherà con il particolare modulo 2-3-3-2 ARGENTINA (2-3-3-2): Caballero; Otamendi, Fazio; Mercado, Mascherano, Tagliafico; Meza, Biglia, Di María; Messi, Aguero. Islanda che si difende con un 4-4-2 puntando sulle ripartenze e su una difesa strenua. ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson; Gudmundsson, Gunnarsson, Bjarnason, G. Sigurdsson; Finnbogason, Bodvarsson. Possibile risultato di Argentina vs Islanda Scontato che l’Argentina parte da favorita, interessante la possibilità di over 2,5 data a 1,90 e si può giocare anche appunto gol che è dato a 2,30. Perù vs Danimarca La Francia parte da naturale favorita contro l’Australia nella partita del gruppo C che vede i galletti contro i Socceroos inaugurare la giornata di oggi. Probabili formazioni di Francia vs Australia FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Hernandez; Kantè, Pogba, Tolisso; Dembélé, Mbappé, Griezmann. AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich; Mooy, Jedinak; Rogic, Leckie, Kruse; Nabbout. Probabile risultato di Francia vs Australia Francia favorita, l’1 è dato 1.60 la posta. Si punta anche sull’over 2.5 dato a 2.50. Perù vs Danimarca Più delicato il pronostico tra Perù e Danimarca perché non c’è un vero e proprio favorito. Potrebbe essere un match combattuto fino alla fine, con un solo gol di scarto. Probabili formazioni di Perù vs Danimarca Il Perù scende in campo con il consueto 4-2-3-1 con il buon Guerrero di punta che promette la solita aggressività e di profondere il solito impegno. PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Yotun, Tapia; Farfan, Cueva, Flores; Guerrero. La Danimarca può contare su diversi talenti individuali partendo dal portiere Schmeichel fino all’ottimo Eriksen e a Poulsen. Giocherà con una formazione speculare. DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; N. Jorgensen. Probabile risultato di Perù vs Danimarca Danimarca leggermente favorita, il 2 è dato 2.40 la posta. Occhio ai calci piazzati di Eriksen il cui gol viene dato a 3.50. Croazia vs Nigeria La Croazia può essere la grande sorpresa di questi Mondiali 2018 in Russia, ma deve fare i conti con la Nigeria, che è un avversario da non sottovalutare mai. Probabili formazioni di Croazia vs Nigeria La Croazia scenderà in campo con un moderno 4-2-3-1 con Mandzukic di punta supportato da Rebic, Modric e Perisic, tantissimo talento nella squadra al di là dell’Adriatico. CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaliko, Lovren, Vida, Strinic; Badelj, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Manduzkic. La Nigeria non si scompone e prosegue nella sua strategia offensiva con un 4-3-3 che sfrutta la potenza fisica e la velocità dei suoi uomini più rappresentativi. NIGERIA (4-3-3): Uzoho; Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu; Onazi, Obi Mikel, Ndidi; Moses, Ighalo, Iwobi. Probabile risultato di Croazia vs Nigeria La Croazia parte leggermente favorita, ma non dovrebbero esserci grossi divari di risultato. Ad ogni modo si può puntare sull’1 che viene dato 1,75 e si può guardare con interesse al 3,50 su Perisic marcatore.

Le partite del 15 giugno Ansa Dopo la vittoria per 5-0 della Russia contro l’Arabia Saudita ieri, il girone A vede la sfida tra Egitto e Uruguay alle ore 14 per poi passare alle due partite del girone B con il derby arabo tra Marocco e Iran delle 17 e la stellare Portogallo vs Spagna delle ore 20. Tutta l’attenzione è sul match serale tra Spagna e Portogallo, il derby iberico che vede i campioni d’Europa di Cristiano Ronaldo sfidare la compagine dei vicini di casa che, dopo aver vinto in sequenza due Europei e un Mondiale, sono in ricerca dei trionfi perduti. In generale, solo la prima partita tra Uruguay e Egitto sembra più facilmente pronosticabile, mentre le altre due sono tutto sommato piuttosto aperte. Egitto vs Uruguay L’Egitto è senza la sua stella più brillante, Salah, che è stato messo ko da un intervento omicida di Sergio Ramos nella finale di Champions League e che potrebbe rientrare in seguito, ammesso e non concesso che ne abbia l’occasione. Per questo motivo, per la sua assenza, gli uruguagi partono da favoritissimi. Le probabili formazioni di Egitto vs Uruguay Formazioni speculari per le due squadre, che scenderanno probabilmente in campo con questi schieramenti: EGITTO (4-2-3-1): El-Hadary; Fathy, Gabr, Hegazi, Abdel-Shafy; Elneny, Tarek; Sobhi, Trezeguet, Warda; Koka. URUGUAY (4-2-3-1): Muslera; Varela, Godin, Gimienez, Caceres; Nandez, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Suarez, Cavani. Il probabile risultato di Egitto vs Uruguay Per i motivi precedentemente affermati, ci aspettiamo un successo netto da parte dei sudamericani, per 3-0 anzi per 0-3 visto che il match è ufficialmente Egitto vs Uruguay. Possibile un gol anche degli africani, dunque suggeriamo l’over 2.5. Interessante Cavani marcatore a 3.5. Marocco vs Iran Sfida tra i due paesi arabi, che vede un pronostico tutto sommato aperto, anche se il Marocco sembra un po’ più pimpante. Le probabili formazioni di Marocco vs Iran Il Marocco scenderà in campo con un moderno 4-2-3-1 mentre l’Iran con un più cauto 4-4-1-1. Le probabili formazioni MAROCCO (4-2-3-1): Munir; Hakimi, Benatia, Saïss, Mendyl; Boussoufa, El Ahmadi; N. Amrabat, Ziyech, Belhanda; Boutaïb. IRAN (4-4-1-1): Beiranvand; Rezaeian, Cheshmi, Khanzadeh, Mohammadi; Jahanbakhsh, Shojaei, Amiri, Taremi; Ansarifard; Azmoun. Il probabile risultato di Marocco vs Iran Pronostichiamo un successo di misura del Marocco per 1-0 dunque si può giocare anche un under 2.5. La vittoria del Marocco è data mediamente a 2.40. Portogallo vs Spagna Tutti gli occhi saranno puntati sul match stellare delle ore 20 tra Portogallo e Spagna che vedrà di fronte Cristiano Ronaldo contro i vicini di casa. Sarà una partita che promette spettacolo, ma forse pochi gol. Probabili formazioni Portogallo vs Spagna Il Portogallo affianca Andrè Silva a Ronaldo nel solido 4-4-2 con tanta qualità e sostanza, ma che dire del 4-3-3 degli spagnoli che veedranno però ancora lo scombussolamento del cambio di CT? PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Soares, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro; Bernardo Silva, Joao Moutinho, Danilo Pereira, Joao Mario; Cristiano Ronaldo, André Silva. SPAGNA (4-3-3): De Gea; Odriozola, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Koke, Iniesta; Asensio, Diego Costa, Isco. Probabile risultato Portogallo vs Spagna Gli spagnoli hanno subito lo stress del cambio di CT poco prima del Mondiale, ma pensiamo che questo possa dare una scarica comunque positiva all’ambiente. Tuttavia, sembra che le forze si equivalgano e un pareggio per 1-1 o addirittura per 0-0. Dunque si può giocare l’under anche qui.