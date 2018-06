Pronostici Mondiali 2018: il consiglio per le partite del 18 giugno

Proseguiamo nel nostro speciale sui pronostici Mondiali 2018 in Russia con i match di oggi 16 giugno 2018 che vedranno scendere in campo tre match nei gironi della Coppa del Mondo . Si parte con la giustiziera dell’Italia negli spareggi ossia la Svezia che alle 14 incontra la Corea del Sud chiudendo la prima giornata del Girone F, si prosegue alle ore 17 con il match tra Belgio e Panama e si chiude alle ore 20 con Tunisia vs Inghilterra; queste ultime due sfide riguardano il girnone G. Facciamo un po’ di ordine, come puntare in modo intelligente ed efficente?

L’Inghilterra parte da favorita, ma non dovrebbero esserci risultati eclatanti in merito al risultato finale. Il 2 è dato a 1,45.

Inghilterra naturale favorita contro la Tunisia, ma come questo Mondiale 2018 di Russia ci ha insegnato non bisogna prendere nessun avversario sotto gamba.

I bookmakers immaginano un rotondo risultato da parte del Belgio che potrebbe segnare anche tre reti senza subirne alcuna. La combinazione 1 e over 1,5 è data a 1,35 mentre anche qui si può puntare su no gol che è dato a 1,45.

Si punta sull’1 ossia sulla vittoria della Svezia che è dato 1,80, ma è interessante anche l’opzione no gol a 1,73 se si pensa che gli asiatici non la butteranno dentro.

La Corea del Sud può puntare prettamente su Son, esterno offensivo velocissimo del Tottenham, ma la qualità generale è davvero poca e la Svezia parte indubbiamente da favorita. Chi vincerà si metterà in cascina tre punti preziosissimi vista la sconfitta della Germania contro il Messico in un girone molto più interessante di quanto si immaginasse.

Il programma vede dunque Svezia vs Corea del Sud alle ore 14, Belgio vs Panama alle ore 17 e Tunisia vs Inghilterra alle ore 20. Scendiamo nello specifico di ogni match.

I campioni del mondo scendono in campo contro il Messico in una sfida meno scontata di quanto direbbe il palmares, serve massima attenzione per i teutonici.

Programma con tre partite con Costa Rica vs Serbia (Gruppo E) che scatta alle 14, dunque alle ore 17 c’è Germania vs Messico (Gruppo F) e infine alle ore 20 c’è Brasile vs Svizzera (Gruppo E).

La Croazia può essere la grande sorpresa di questi Mondiali 2018 in Russia, ma deve fare i conti con la Nigeria, che è un avversario da non sottovalutare mai.

Parola d’ordine “iniziare bene” per l’Argentina che deve saper reggere il ruolo di possibile favorita e non lasciarsi sorprendere dall’agonismo dell’Islanda. Sulla carta, una sfida che promette tanti gol.

Il programma di oggi sabato 16 giugno è piuttosto ricco. Scende in campo una delle grandi favorite ossia l’Argentina con i pimpanti islandesi, c’è una sfida tra Perù e Danimarca e si termina con la Croazia che molti danno come possibile outsider contro la sempre solida Nigeria.

Si parte con Francia vs Australia (Girone C) e si prosegue con Perù vs Danimarca (Girone C), Argentina vs Islanda (Girone D) e si termina con Croazia vs Nigeria (D).

Gli spagnoli hanno subito lo stress del cambio di CT poco prima del Mondiale, ma pensiamo che questo possa dare una scarica comunque positiva all’ambiente. Tuttavia, sembra che le forze si equivalgano e un pareggio per 1-1 o addirittura per 0-0. Dunque si può giocare l’under anche qui.

Pronostichiamo un successo di misura del Marocco per 1-0 dunque si può giocare anche un under 2.5. La vittoria del Marocco è data mediamente a 2.40.

Per i motivi precedentemente affermati, ci aspettiamo un successo netto da parte dei sudamericani, per 3-0 anzi per 0-3 visto che il match è ufficialmente Egitto vs Uruguay. Possibile un gol anche degli africani, dunque suggeriamo l’over 2.5. Interessante Cavani marcatore a 3.5.

Formazioni speculari per le due squadre, che scenderanno probabilmente in campo con questi schieramenti:

L’Egitto è senza la sua stella più brillante, Salah, che è stato messo ko da un intervento omicida di Sergio Ramos nella finale di Champions League e che potrebbe rientrare in seguito, ammesso e non concesso che ne abbia l’occasione. Per questo motivo, per la sua assenza, gli uruguagi partono da favoritissimi.

Tutta l’attenzione è sul match serale tra Spagna e Portogallo, il derby iberico che vede i campioni d’Europa di Cristiano Ronaldo sfidare la compagine dei vicini di casa che, dopo aver vinto in sequenza due Europei e un Mondiale, sono in ricerca dei trionfi perduti. In generale, solo la prima partita tra Uruguay e Egitto sembra più facilmente pronosticabile, mentre le altre due sono tutto sommato piuttosto aperte.

Dopo la vittoria per 5-0 della Russia contro l’Arabia Saudita ieri, il girone A vede la sfida tra Egitto e Uruguay alle ore 14 per poi passare alle due partite del girone B con il derby arabo tra Marocco e Iran delle 17 e la stellare Portogallo vs Spagna delle ore 20.

I pronostici per Russia vs Arabia Saudita

Sulla carta sembra una partita quasi in discesa per il paese organizzatore, ma come dimostrato contro gli azzurri (al netto del nostro livello non proprio eccelso attualmente, tuttavia), gli avversari non dovranno essere presi sottogamba. Lo scorso Mondiale 2014 in Brasile, la Russia uscì direttamente ai gironi. In quella che passerà alla storia come la prima partita nella storia dei Mondiali a usare il sistema VAR, il CT Stanislav Cherchesov dovrà fare a meno del talento cristallino di Aleksandr Kokorin, che si è infortunato. Il collega, il CT dei sauditi, Juan Antonio Pizzi, dovrà portare in alto la bandiera verde dopo dodici anni di assenza.

Parliamoci chiaro, la Russia parte favorita non soltanto per una caratura tecnica migliore – si veda il buon portiere Akinfeev (foto su) e il trio solido Golovin, Dzagoev e Smolov – ma anche per la responsabilità di essere padrone di casa. Non vorrà certo ripetere il destino del Sudafrica nel 2010 che fu l’unica nazionale ospitante della storia a fermarsi ai gironi. Aspettiamoci dunque un gioco aggressivo e molti gol.

Le probabili formazioni Russia vs Arabia Saudita

Partiamo inevitabilmente dalle formazioni dei due schieramenti in campo. La Russia si affida a un 3-4-2-1 con Akinfeev in porta, difesa a tre con Smolnikov, Ignashevich e Kutepov, centrocampo con Samedov e Zhirkov sulle fasce e al centro Zobnin e Kuzyaev e attacco con Smolov e davanti a Golovin e Dzagoev.

RUSSIA (3-4-2-1): Akinfeev; Smolnikov, Ignashevich, Kutepov; Samedov, Zobnin, Kuzyaev, Zhirkov; Golovin, Dzagoev; Smolov.

L’Arabia Saudita risponde con un ordinato 4-2-3-1 con Al-Mayouf in porta, difesa a quattro con in linea Al-Harbi, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi e Al-Shahrani, centrocampo con Otayf e Al-Faraj dietro a Al-Shehri, Al-Jassim e Al-Dawsari e punta Al-Sahlawi.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Mayouf; Al-Harbi, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Faraj; Al-Shehri, Al-Jassim, Al-Dawsari; Al-Sahlawi.

Il probabile risultato di Russia vs Arabia Saudita

Il probabile risultato di stasera potrebbe essere un modesto 1-0 e quindi una giocata under 2,5 ha il suo perché. La vittoria della Russia è data mediamente a 1.40 ed è la scelta più consona per questa gara inaugurale.