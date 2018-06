Pronostici Mondiali 2018: il consiglio per Russia-Arabia Saudita

Inauguriamo il nostro speciale sui pronostici Mondiali 2018 in Russia con il match di apertura che vedrà scendere in campo la Russia contro l’Arabia Saudita. Sulla carta sembra una partita quasi in discesa per il paese organizzatore, ma come dimostrato contro gli azzurri (al netto del nostro livello non proprio eccelso attualmente, tuttavia), gli avversari non dovranno essere presi sottogamba. Lo scorso Mondiale 2014 in Brasile, la Russia uscì direttamente ai gironi. In quella che passerà alla storia come la prima partita nella storia dei Mondiali a usare il sistema VAR, il CT Stanislav Cherchesov dovrà fare a meno del talento cristallino di Aleksandr Kokorin, che si è infortunato. Il collega, il CT dei sauditi, Juan Antonio Pizzi, dovrà portare in alto la bandiera verde dopo dodici anni di assenza. Come puntare in modo intelligente ed efficente?

Parliamoci chiaro, la Russia parte favorita non soltanto per una caratura tecnica migliore – si veda il buon portiere Akinfeev (foto su) e il trio solido Golovin, Dzagoev e Smolov – ma anche per la responsabilità di essere padrone di casa. Non vorrà certo ripetere il destino del Sudafrica nel 2010 che fu l’unica nazionale ospitante della storia a fermarsi ai gironi. Aspettiamoci dunque un gioco aggressivo e molti gol.

Le probabili formazioni Russia vs Arabia Saudita

Partiamo inevitabilmente dalle formazioni dei due schieramenti in campo. La Russia si affida a un 3-4-2-1 con Akinfeev in porta, difesa a tre con Smolnikov, Ignashevich e Kutepov, centrocampo con Samedov e Zhirkov sulle fasce e al centro Zobnin e Kuzyaev e attacco con Smolov e davanti a Golovin e Dzagoev.

RUSSIA (3-4-2-1): Akinfeev; Smolnikov, Ignashevich, Kutepov; Samedov, Zobnin, Kuzyaev, Zhirkov; Golovin, Dzagoev; Smolov.

L’Arabia Saudita risponde con un ordinato 4-2-3-1 con Al-Mayouf in porta, difesa a quattro con in linea Al-Harbi, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi e Al-Shahrani, centrocampo con Otayf e Al-Faraj dietro a Al-Shehri, Al-Jassim e Al-Dawsari e punta Al-Sahlawi.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Mayouf; Al-Harbi, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Faraj; Al-Shehri, Al-Jassim, Al-Dawsari; Al-Sahlawi.

Il probabile risultato di Russia vs Arabia Saudita

Il probabile risultato di stasera potrebbe essere un modesto 1-0 e quindi una giocata under 2,5 ha il suo perché. La vittoria della Russia è data mediamente a 1.40 ed è la scelta più consona per questa gara inaugurale.