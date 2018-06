Mondiali Russia 2018: calendario partite e orari tv

Ansa Manca poco al debutto dei Mondiali Russia 2018 e siamo pronti con il calendario delle partite e tutte le info sugli orari tv dei match. Saranno 32 le nazionali partecipanti dalla Russia padrona di casa alla Germania campione in carica dopo l’affermazione a Brasile 2014. Come purtroppo ben sappiamo tutti, l’Italia non è riuscita a qualificarsi perdendo lo spareggio con la Svezia. La manifestazione inizierà il prossimo 14 giugno 2018 con la cerimonia d’inaugurazione, mentre la finale è prevista per 15 luglio 2018 a Mosca. Andiamo dunque a scoprire il calendario completo, compresi ottavi, quarti di finale, semifinali e finale per il terzo e per il primo posto. E relative info su come seguire tutto alla TV.

MONDIALI RUSSIA 2018 SU MEDIASET Si potranno seguire in TV su Mediaset tutte le partite del Mondiale 2018 in Russia in chiaro sui canali di casa del biscione ossia Canale 5, Italia 1, sul nuovo Canale 20 e su quello dedicato Mediaset Extra Mondiali. Sono cinquecento le ore in diretta su mille ore che saranno in totale dedicate. Ritornano i richiestissimi della Gialappa’s che commenteranno sulla radio 105 oltre che su Mediaset Extra. Ma facciamo il punto con tutti gli orari di ogni girone e il canale di riferimento.

MONDIALI RUSSIA 2018, I GIRONI: CALENDARIO PARTITE E ORARI TV Iniziamo dal lungo elenco delle partite dei gironi dei prossimi Mondiali 2018 in Russia. È la fase più ricca di match dato che, a parte il primo dì con il debutto della Russia padrona di casa, si avranno sempre tre partite con orari 14, 17 e 20 oppure 12, 15 e 18 a seconda delle giornate. In un singolo caso si gioca alle ore 21. Nell’ultima giornata le partite saranno in contemporanea per non dare vantaggi. 14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita Canale 5

15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay Italia 1

15 giu 17.00 B Marocco-Iran Italia 1

15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna Canale 5

16 giu 12.00 C Francia-Australia Italia 1

16 giu 15.00 D Argentina-Islanda Italia 1

16 giu 18.00 C Perù-Danimarca Italia 1

16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria Italia 1

17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia Italia 1

17 giu 17.00 F Germania-Messico Italia 1

17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera Canale 5

18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud Italia 1

18 giu 17.00 G Belgio-Panama Italia 1

18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra Italia 1

19 giu 14.00 H Colombia-Giappone Italia 1

19 giu 17.00 H Polonia-Senegal Italia 1

19 giu 20.00 A Russia-Egitto Italia 1

20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco Italia 1

20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita Italia 1

20 giu 20.00 B Iran-Spagna Italia 1

21 giu 14.00 C Danimarca-Australia Italia 1

21 giu 17.00 C Francia-Perù Italia 1

21 giu 20.00 D Argentina-Croazia Canale 5

22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica Italia 1

22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda Italia 1

22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera Italia 1

23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia Italia 1

23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico Italia 1

23 giu 20.00 F Germania-Svezia Canale 5

24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama Italia 1

24 giu 17.00 H Giappone-Senegal Italia 1

24 giu 20.00 H Polonia-Colombia Italia 1

25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto Canale 20

25 giu 16.00 A Uruguay-Russia Italia 1

25 giu 20.00 B Spagna-Marocco Italia 1

25 giu 20.00 B Iran-Portogallo Canale 20

26 giu 16.00 C Danimarca-Francia Italia 1

26 giu 16.00 C Australia-Perù Canale 20

26 giu 20.00 D Islanda-Croazia Canale 20

26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina Italia 1

27 giu 16.00 F Messico-Svezia Canale 20

27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania Italia 1

27 giu 20.00 E Serbia-Brasile Italia 1

27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica Canale 20

28 giu 16.00 H Senegal-Colombia Italia 1

28 giu 16.00 H Giappone-Polonia Canale 20

28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio Italia 1

28 giu 20.00 G Panama-Tunisia Canale 20

MONDIALI RUSSIA 2018, GLI OTTAVI DI FINALE: CALENDARIO PARTITE E ORARI TV Passiamo alla fase successiva ossia agli ottavi di finale che metteranno di fronte le prime con le seconde a gironi incrociati. Le squadre degli stessi gironi si potranno poi incontrare soltanto nell’eventuale finale insieme. Tutte queste partite andranno in onda su Canale 5, due al giorno. 30 giu 16.00 1C-2D (50) Canale 5

30 giu 20.00 1A-2B (49) Canale 5

1 lug 16.00 1B-2A (51) Canale 5

1 lug 20.00 1D-2C (52) Canale 5

2 lug 16.00 1E-2F (53) Canale 5

2 lug 20.00 1G-2H (54) Canale 5

3 lug 16.00 1F-2E (55) Canale 5

3 lug 20.00 1H-2G (56) Canale 5

MONDIALI RUSSIA 2018, I QUARTI DI FINALE: CALENDARIO PARTITE E ORARI TV Tre giorni di pausa e si parte con i quarti di finale, anche qui due al giorno e sempre su Canale 5. 6 lug 16.00 V49-V50 (57) Canale 5

6 lug 20.00 V53-V54 (58) Canale 5

7 lug 16.00 V55-V56 (60) Canale 5

7 lug 20.00 V51-V52 (59) Canale 5

MONDIALI RUSSIA 2018, SEMIFINALI: CALENDARIO PARTITE E ORARI TV Altri tre giorni di riposo e via con le semifinali su Canale 5. 10 lug 20.00 V57-V58 (61) Canale 5

11 lug 20.00 V59-V60 (62) Canale 5