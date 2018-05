Quiz Gigi Buffon: quante ne sai sull’ex portiere della Juventus e della Nazionale?

Oggi vi proponiamo un bel quiz su Gigi Buffon per scoprire quante ne sapete sul portiere più famoso degli ultimi vent’anni del calcio italiano, diventato bandiera sia della Juventus che della Nazionale Italiana. Abbandonate entrambe le compagini per dedicarsi a una nuova sfida ormai 40enne (PSG?), il numero uno è stato protagonista anche del gossip in quanto compagno di Ilaria D’Amico dopo aver abbandonato la moglie Alena Seredova. In questo quiz troverete dieci domande che si concentrano sulla vita sportiva di Gigi, dagli esordi sino all’ultima parte della carriera. Quante ne sapete? Mettetevi in gioco e provate a indovinarne quante più riuscite. E se vi è piaciuto, condividetelo su Facebook e sfidate i vostri amici.

