Kimi Raikkonen ricattato da una ragazza canadese per molestie, lui la denuncia

Kimi Raikkonen coinvolto in un caso di molestie sessuali. Il campione finlandese in forza alla Ferrari avrebbe ricevuto una richiesta di denaro (si parla di una cifra a sette zeri) da una ragazza di 20 anni canadese. La donna in questione reclama di essere stata ‘palpeggiata’ dal pilota della Rossa presso il Velvet Speakeasy, bar di Montreal dove la stessa lavorava come barista durante il Gp del Canada del 2016.

Secondo la stessa ragazza, Raikkonen l’avrebbe molestata sessualmente, sostenendo che Ice Man le avrebbe afferrato il seno in un bar di Montreal, con l’amico che invece le avrebbe toccato le parti intime. Ovviamente i legali di Raikkonen negano l’accaduto ed hanno quindi optato per la contromossa, denunciando la giovane donna per estorsione. Raikkonen, tramite il suo legale, ha dichiarato di essere totalmente estraneo ai fatti e, come riferisce la stampa canadese, ha sporto denuncia contro questa donna alle autorità locali. La Polizia canadese non ha rilasciato commenti e si accinge ad ascoltare la versione dei fatti della donna.