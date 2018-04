Roma-Barcellona 3-0: le reazioni alla remuntada giallorossa

Ci voleva un miracolo. E infatti c’è stato: con i tre gol al Barcellona la Roma entra nella leggenda ed entra anche di diritto (e di prepotenza) nella finale di Champions League. Non succedeva dalla stagione 1983/84. I blaugrana avevano preparato un vassoio di tapas, ma i colleghi romani gli hanno rifilato tre supplì. Chef della serata Dzeko, De Rossi e Manolas. La remuntada è servita, buon appetito! O se preferite la #romantada.

La Roma parte arrabbiata: un pressing feroce e dopo appena sei minuti arriva l’1-0 per i romani, con un lancio lungo di De Rossi su cui finalizza Dzeko. Al 12′ della ripresa arriva il bis: Dzeko (sempre lui) difende in area un pallone regalatogli da Nainggolan e Piqué lo butta già. Rigore. Gol a firma di De Rossi. Per fare la Storia serve un altro gol, che arriva.

E pensare che non ci credeva nessuno, ricordiamo ancora l’ironia della stampa estera al tempo dei sorteggi di Champions.

In questa pagina raccogliamo le più divertenti ed entusiaste reazioni alla straordinaria vittoria della Roma. Buona visione. E daje!

