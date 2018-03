Younes: via dal Napoli dopo incontro shock con camorristi? Le reazioni social

Dall’Olanda e più precisamente dalle pagine del De Telegraaf, l’attaccante tedesco Younes muove accuse nei confronti del nostro calcio oltre che nel nostro paese e, più nello specifico, di Napoli. Ormai parte dei partenopei, il talento teutonico avrebbe deciso di cambiare repentinamente idea dopo un primo impatto non così positivo con la città, il centro sportivo a Castel Volturno e determinate personalità.

Sembra inoltre che il calciatore sia entrato in contatto con un gruppo di camorristi, incontro che avrebbe decisamente fatto pendere l’ago della bilancia verso il diniego a una prosecuzione delle relazioni col club di De Laurentiis. Lato sportivo, ci sarebbe stato anche un non così bel rapporto di primo acchito con il mister Maurizio Sarri.

Sembrerebbe dunque un mix di motivazioni quelle che avrebbero portato Younes a non proseguire il discorso appena iniziato con la squadra del Napoli dove aveva già trovato un accordo per un contratto quinquennale. Tuttavia, non sarebbe così semplice ora risolvere la situazione che ha causato anche un putiferio sui social visti i numerosi sterotipi sulla città di Napoli che sono stati sollevati dal giovane calciatore.

Le reazioni social a Younes

Il Napoli ha replicato affermando che il contratto è stato già depositato e dovrà essere rispettato a partire dal 1 luglio e che ci sarebbero gli estremi per la querela sia da parte della società sportiva sia da parte della città stessa. Come l’hanno presa i tifosi?

Il commento di un opinionista molto famoso e seguito come Ivan Zazzaroni

Dall’Olanda: “#Younes ha detto no al #Napoli per colpa della camorra. Il giocatore dell’Ajax considera la città poco sviluppata ed è andato male anche il primo colloquio con Sarri”.



Non ho parole.

E nun teng nemmen intenziun re truvà. — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) March 30, 2018

Intanto, sorgono anche altre versioni e aggiornamenti:

Agente #Younes: "Scritte falsità assolute. Nei tre giorni lì, io sono stato sempre al suo fianco e posso garantire che lui è rimasto estremamente colpito dall’affetto dei napoletani. Siamo andati a mangiare e addirittura, avendolo riconosciuto, gli hanno fatto fare una pizza" — Antonio Gaito (@antonio_gaito) March 30, 2018

Non mancano i fotomontaggi divertenti come quelli che vedono il calciatore nei panni di un protagonista di Gomorra.

+++ IMMAGINI ESCLUSIVE +++



Ecco l'arrivo di #Younes all'aeroporto di #Napoli Capodichino immediatamente accolto da un noto camorrista. pic.twitter.com/oWH4SAORKf — Luca Cerasuolo (@lucacerasuolo) March 30, 2018