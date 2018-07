Efe Bal vs Salvini: ‘L’ho conosciuto 9 anni fa nel covo della Lega’

Nei momenti ‘più bollenti’ torna sempre a far parlar di sé Efe Bal, transessuale turca nota per aver portato nel suo letto illustri personaggi della politica, dello sport e del mondo dello spettacolo. Questa volta le sue dichiarazioni riguardano Matteo Salvini. In un’intervista al settimanale ‘Ora’, ha parlato della sua posizione nei confronti della Lega e della sua conoscenza con il neo ministro degli Interni.

Dapprima Efe Bal precisa: ‘Io leghista? Non è propriamente esatto. Io sono al fianco di Salvini, perché nella Lega ci sono ancora i vecchi bossiani e non potrei mai appoggiarli’.

Poi si passa al nocciolo dell’intervista, Efe Bal parla del leader della Lega e della loro conoscenza: ‘Dove ho conosciuto Salvini? Nove anni fa a Tele Lombardia dove andavo spesso. Quello era un po’ il covo della Lega, dove si faceva anche scuola politica. La Lega di allora non era facile da amare come ora, all’epoca era omofoba, razzista’.