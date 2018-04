L’uomo elfo ospite a ‘Domenica Live’

Nella puntata dell’8 Aprile 2018 di ‘Domenica Live’, Barbara D’Urso ha intervistato in esclusiva un personaggio alquanto singolare. Luis Padron è argentino, ha 26 anni e, da quando ne aveva 14, ha deciso di sottoporsi a una serie di interventi chirurgici per ottenere una drastica trasformazione.

Il ragazzo, fan del mondo fantasy, non si è mai piaciuto e ha voluto trasformarsi in un elfo. Come si può immaginare, per raggiungre il suo scopo ha speso migliaia di euro. Le operazioni shock hanno modificato il suo aspetto in modo impressionante: Luis si è fatto modificare le orecchie per averle a punta, ha subito due interventi al naso, ha effettuato un allungamento alle gambe, ha cambiato completamente anche il colore dei suoi occhi grazie alla pigmentazione con laser. Nonostante tutto ciò, oltre a lifting e liposuzioni, l’elfo umano non è soddisfatto e dichiara di essere soltanto a metà strada del percorso che lo porterà a diventare ciò che ha in mente di essere.

Grazie alle sue discutibili scelte, è diventato famoso in tutto il mondo e, nonostante le cifre astronomiche investite per la sua trasformazione, adesso riesce anche a guadagnare. Afferma di essere felice della popolarità, e del ritorno economico che ne deriva, perché è in grado di mantenere la sua famiglia, soprattutto gli studi di sua sorella.