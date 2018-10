Affari tuoi torna senza Flavio Insinna, al suo posto Gabriele Corsi?

Rai 1 punta sul rilancio di ‘Affari tuoi’, il programma dei pacchi potrebbe tornare sulla prima rete di servizio pubblico ma senza Flavio Insinna. Al posto dell’attore romano oggi alla guida de ‘L’Eredità’ potrebbe arrivare Gabriele Corsi il componente del Trio Medusa che ogni sabato conduce ‘B come sabato’ su Rai 2.

Secondo un’indiscrezione del settimanale ‘Oggi’, il programma ‘Affari tuoi’ potrebbe far ritorno su Rai 1 dalla prossima primavera. Alla guida dello show non ci sarà probabilmente Flavio Insinna che ancora sconta quel fuori onda mandato da ‘Striscia la notizia’ e che ha provocato un suo breve allontanamento dalla prima rete. A guidare la trasmissione potrebbe essere Gabriele Corsi, presentatore di ‘Reazione a Catena’ la scorsa estate.

Affari tuoi con Gabriele Corsi al posto di Flavio Insinna?

A due anni esatti dalla sospensione di ‘Affari tuoi’ il programma dovrebbe tornare su Rai 1 a partire da marzo 2019 secondo le indiscrezioni del settimanale.

Nulla è ufficiale, così come non è data per certa la notizia che a sostituire Flavio Insinna sarà il conduttore di ‘Reazione a catena’.

Gabriele Corsi è stato una vera scoperta per il pubblico di Rai 1, ma non per chi tutte le mattine lo ascolta su Radio Dj con Furio e Giorgio a ‘Chiamate Roma triuno triuno’. La bravura, l’umiltà e la simpatia di Corsi è arrivata al grande pubblico. Il componente del Trio Medusa è oggi alla guida di ‘B come sabato’ su Rai 2 con Andrea Delogu e – a proposito di compagni radiofonici – anche il buon Danilo da Fiumicino.

Gabriele Corsi ha conquistato il pubblico, basta fare un giro sulla sua pagina Instagram per accorgersi del favore di cui gode il 47enne del Trio Medusa tra i telespettatori, qualcuno addirittura lo definisce l’erede di Fabrizio Frizzi.

Flavio Insinna fuori da ‘Affari tuoi’

Dopo il fuori onda trasmesso da ‘Striscia la notizia’ che ancora Flavio Insinna sconta, è impensabile un ritorno dell’attore romano alla guida di ‘Affari tuoi’.

Da tempo si parla di un ritorno del programma pre-serale di Rai 1, ma è davvero difficile che alla sua guida possa esserci Insinna. L’ipotesi di Corsi per ora è tra le più accreditate, ma non è data per certa, così come non è sicura la nuova messa in onda del gioco dei pacchi.

Non resta che attendere, intanto Flavio Insinna, nonostante il difficile compito di sostituire Fabrizio Frizzi alla guida de ‘L’Eredità’, sta ottenendo ottimi ascolti ripagando la fiducia datagli da Rai 1.