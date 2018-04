Striscia la notizia continua ad indagare su L’Isola dei famosi 13 intervistando Lele Mora che ha avuto uno stretto legame con il reality show ai tempi in cui la conduzione era affidata a Simona Ventura. L’agente dei vip ha rilasciato delle dichiarazioni sconcertanti sulle passate edizioni confermando l’esistenza della droga e ammettendo di aver pilotato il voto finale. Mora, però, ne ha avute davvero per tutti, Alessia Marcuzzi compresa.

Raggiunto da Valerio Staffelli, Lele Mora non ha avuto remore nel definire questa Isola ‘non dei famosi’ ma ‘degli sconosciuti’: ‘La trovo un’Isola strana, tante cattiverie…tanto fumo e niente arrosto!’. Il riferimento al canna-gate è, dunque, immediato e l’inviato di Striscia la notizia ha colto la palla al balzo per chiedere l’opinione dell’agente dei vip sul caso scoppiato durante questa 13esima edizione del reality show, sulla denuncia di Eva Henger e sull’insabbiamento della situazione da parte di Magnolia. Ma le rivelazioni di Mora sono andate ben oltre le aspettative…

Leggi anche: Striscia la notizia inchioda Francesco Monte? Le frasi ‘incriminate’ sul canna-gate de L’Isola 13

Lele Mora, il confronto tra L’Isola 13 e le sue edizioni

‘L’Isola l’ho creata a tavolino con Antonio Marano e Ilaria Dallatana’ – ha spiegato Lele Mora, sostenendo che Simona Ventura avesse ‘un passo in più’ rispetto ad Alessia Marcuzzi che ha dimostrato, in più di un’occasione, di non sapersi orizzontare.

‘Vedo un’Isola spenta anche nei contenuti e dalla gente che c’è che pensa solo a fare truffette di qua e di là’ – ha sentenziato, lanciando una prima ‘bomba’ – ‘Ricordiamoci che nell’Isola c’è sempre dietro qualcosa’.

A cosa si riferisce Mora? E’ presto detto: ‘I telespettatori non possono sapere perché sono cose fatte e non montate, giustamente, perché non fanno bene alla televisione. Poi, magari, qualcuno si fa qualche cannone e non possiamo dirlo!’.

L’agente dei vip ha ammesso, tuttavia, che nelle sue Isole la droga è arrivata, ma ‘Simona (Ventura, ndr), o chi per lei, è stata molto attenta e lo hanno capito subito’ così che coloro che ne facevano uso ‘sono stati eliminati di tronco e non sono mai neanche stati ammessi in trasmissione’.

Leggi anche: Canna-gate, Samantha De Grenet: ‘A L’Isola droga e alcool’

Lele Mora difende Eva Henger e accusa Francesco Monte

‘Come stanno gestendo il canna-gate?’ – ha chiesto Valerio Staffelli a Lele Mora, che si è espresso immediatamente in difesa della Henger.

‘Forse, la povera Eva Henger è diventata quella presa di mira. Io la conosco, è una brava ragazza, una donna onesta e sincera’ – ha chiarito – ‘E credo che quello che ha detto sia la pura verità perché so che Francesco Monte le canne se le fa, se le faceva…e dico: se so, so!’.

Leggi anche: Francesco Monte a Verissimo: ‘Mi sento vittima di un’ingiustizia’

Lele Mora su Alessia Marcuzzi: ‘Non ha proprietà di palcoscenico’

Le dichiarazioni di Lele Mora su L’Isola dei famosi 13 hanno colpito anche Alessia Marcuzzi e, facendo riferimento alla lite scoppiata tra la conduttrice e Eva Henger, l’agente dei vip si è espresso senza mezzi termini.

‘Una conduttrice deve gestire le cose che sono difficili e avere la proprietà del palcoscenico. Quello che ho notato è che, purtroppo, quest’anno non c’è’ – ha detto Mora, facendo un confronto con Barbara D’Urso che, al suo posto, avrebbe risposto con una risata e non facendosi ingrossare le vene.

Leggi anche: Isola 13, lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger: ‘Tu stai fuori di testa!’

Lele Mora sul voto pilotato a L’Isola dei famosi

Lele Mora si è espresso anche sulle dicerie riguardanti i voti pilotati a L’Isola dei famosi, ammettendo di averlo fatto spesso durante le sue edizioni.

‘La pilotavo un pochino sulle votazioni’ – ha spiegato senza remore l’agente dei vip – ‘Compravo un po’ di voti anche perché se spendevi 100 o 200mila lire, il tuo assistito ti portava a casa tanti soldi’.

Oggi, nonostante abbiano inserito la regola del numero massimo di voti, Mora è convinto che il voto possa essere ancora pilotato, più di quanto succedeva nelle sue Isole.

‘Ti dirò di più: io andavo dietro le quinte dell’Isola e c’erano dei computer che davano le telefonate che arrivavano. Io, dall’altra parte, chiamavo e dicevo: ‘Dateci dentro e andiamo alla fine!’.

Leggi anche: L’Isola dei famosi 2018, le nomination sono pilotate? L’accusa di Striscia la notizia