Film sul calcio, i cinque più belli, alcuni imperdibili

In questi giorni senza calcio, l’assenza praticamente totale di calcio giocato potrebbe farsi sentire più del solito, ed ecco quindi che ci arriva in aiuto la classifica dei migliori film sul calcio: un buon modo per imparare la storia del gioco più bello del mondo, e per potere “ingannare” l’attesa, nella speranza di poter tornare sui campi della Serie A in totale sicurezza il prima possibile.

5. Pelè (2016)

Pelè, uscito nel 2016, è una pellicola che si occupa di raccontare i primi anni nel mondo del calcio di Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelè. Girato dai fratelli Zimbalist, la storia culmina con quella che sarà la sua vittoria ai mondiali di Rio nel 1950.

4. Il maledetto United (2009)

Il maledetto United racconta – e celebra – la storia dell’allenatore Brian Clough, che dopo i successi alla guida di Derby County e Nottingham Forrest, passò alla guida del Leeds United, per una storia difficile, per via dei violenti rapporti con i giocatori, e che durò solamente quarantaquattro giorni.

3. Il mio amico Eric (2009)

Diretto dal bravissimo Ken Loach, Il mio amico Eric racconta la storia di due Eric: un semplice postino che sta vivendo un brutto periodo della propria vita da una parte, e Eric Cantona, ex calciatore professionista, dall’altra. Sarà proprio quest’ultimo, in veste di filosofo, ad aiutare il postino nel ritrovare la retta via. Un film sul calcio decisamente sui generis: parte dal calcio per raccontarci la vita.

2. Hooligans (2005)

Decisamente distante come tipologia di pellicola rispetto ai titoli precedenti, Hooligans, film diretto da Lexi Alexander, narra la storia (tutt’oggi famosa all’interno del mondo ultras) di Matt Buckner, brillante studente di giornalismo che, per alcune contorte vicende, finisce da sua sorella, in Inghilterra. Qui fa la conoscenza di Pete, con cui diventa subito amico, entrando nel mondo della “GSE”, tifoseria organizzata del West Ham United.

1. Jimmy Grimble (2001)

John Hay ci racconta la storia di Jimmy Grimble, un quindicenne innamorato del calcio, in particolar modo del Manchester City, la sua squadra del cuore. Jimmy insegue il sogno di vestire la maglia del suo club preferito da calciatore professionista, ma le sue doti non sono un granché. Finché un giorno, riceve in regalo un paio di scarpini dai grandi poteri.