Disney Plus in Italia comincia la sua offerta di video on demand dal 24 marzo 2020. Come funziona la nuova piattaforma di streaming video e come si fa a navigare nel ricco catalogo che comprende film, serie speciali e documentari messo a disposizione degli utenti? Vediamo i dettagli di questo servizio che si aggiunge ad altre piattaforme come Tim Vision, Netflix e Amazon Prime Video.

Come funziona Disney+

Vediamo come funziona la nuova piattaforma di video streaming on demand disponibile in Italia dal 24 marzo. Per poter accedere alla piattaforma si deve acquistare un abbonamento creando un account. Successivamente, poi, sarà possibile scegliere qualsiasi contenuto dal catalogo offerto online.

Non esistono canali in diretta, ma ogni utente può scegliere di vedere in streaming il filmato preferito. Il catalogo dei programmi è davvero vasto e si può navigare tra migliaia di film, cartoni animati, serie tv e documentari da guardare on demand quando si vuole. Per accedervi si possono usare diversi dispositivi compatibili con Disney + utilizzando fino a quattro schermi contemporaneamente.

Disney Plus, i dispositivi compatibili

La piattaforma è disponibile su diversi dispositivi, ecco la lista:

– Dal web tramite i browser più comuni sia per sistemi operativi Windows che MacOS (ad esempio Internet Explorer, Chrome, Edge, Firefox, Safari)

– Da dispositivi mobili come cellulari Android o iPhone, tablet android o iPad Apple, Amazon Fire Tablet. Si accede tramite app gratis da scaricare dagli store online.

– Da tv connesse a internet, console giochi o dispositivi streaming come Amazon FireTV, Apple AirPlay, Apple TV, Chromebook, Chromecast, PlayStation Sony, Xbox One. Per accedere basta scaricare l’app gratis.

– Da Smart TV come LG WebOS Smart TV, Samsung Tizen Smart TV o TV Android – pre-installate o con app da scaricare gratis.

Catalogo Disney+

Dal 24 marzo sono oltre 1000 i contenuti on demand disponibili agli utenti che possono scegliere tra film, serie TV, programmi per bambini e documentari.

Si va dai film dei supereroi Marvel alle produzioni Lucas Film e Fox, passando dal ricco catalogo di film d’animazione Pixar. Ma non mancano serie TV originali come The Mandalorian o i documentari curati dalla National Geographic. Oltre a tanti cartoni animati di successo, come I Simpson, gli utenti troveranno anche contenuti totalmente originali ed esclusivi che verranno trasmessi su Disney Plus.

Al catalogo (Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic) si accede dal proprio profilo registrato, dall’area personale si può anche riprendere la riproduzione del contenuto da dove si era lasciato. Si può navigare in cataloghi con contenuti dello stesso genere o passare da un genere a un altro e creare una playlist dei video da vedere. È anche possibile la visione offline; basta scaricare il video preferito per poterlo vedere quando si vuole anche senza connessione internet.

Disney+: prezzo abbonamento

Per accedere al video streaming il costo dell’abbonamento annuale è di 69,99 euro. Ma si può sottoscrivere l’abbonamento mensile ad un prezzo di 6,99 euro.