Concerti 2020: i live più attesi del prossimo anno

Quello che sta per arrivare si preannuncia un anno d’oro per tutti gli amanti della musica live: tra grandi concerti ed eventi unici, gli appassionati di ogni genere musicale avranno la possibilità di vedere ed ascoltare dal vivo numerose star di fama internazionale che nel corso del 2020 si esibiranno nelle arene e negli stadi di tutta Italia. Tra grandi ritorni, sorprese e conferme, diversi sono i grandi eventi musicali che ci attendono per il prossimo anno, alcuni davvero imperdibili. Vediamo dunque nel dettaglio quali sono i concerti più attesi del 2020.

Concerti 2020: gli artisti e le band internazionali da non perdere

L’ex frontman degli Oasis torna in Italia con due imperdibili date

In inverno due appuntamenti imperdibili per gli amanti del rock anni ’90: Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis, porta in tour il nuovo disco Why me? Why not, uscito per Warner il 20 settembre del 2019. Le uniche due date italiane saranno al Palazzo dello Sport di Roma il 15 febbraio 2020 e al Mediolanum Forum di Milano il 16 febbraio.

Gli Slipknot e i Dropkick Murphys live a Milano

L’11 febbraio un altro appuntamento imperdibile al Mediolanum Forum di Milano, questa volta per gli appassionati di heavy metal: gli Slipknot, che nel 2020 festeggiano 25 anni di attività musicale, tornano in Italia dopo il successo ottenuto a Bologna lo scorso giugno. A Milano nel mese di febbraio ci saranno anche i Dropkick Murphys: la band di Boston suonerà all’Alcatraz il 17 febbraio.

L’atteso ritorno di Avril Lavigne

Dopo un lungo periodo di assenza dalla scena musicale, Avril Lavigne torna ad esibirsi sui palchi di tutto il mondo. La pop star canadese si esibirà a Milano nell’ambito del suo Head Above Water World Tour. L’evento ha riscosso immediatamente un grandissimo successo, tanto da costringere gli organizzatori ad aggiungere una seconda data all’unica inizialmente prevista: appuntamento dunque il 15 e il 16 marzo al Lorenzini District di Milano.

I Queen si prendono Bologna

Grandissima attesa per uno degli eventi principali del 2020: il 24 maggio i Queen saliranno sul palco dell’Unipol Arena di Bologna, per un evento che si preannuncia gremitissimo. I biglietti per il live della celebre band londinese, che dal 2011 si giova della collaborazione di Adam Lambert, sono andati sold out in pochi minuti. Quella di Bologna sarà la tappa iniziale del primo tour europeo dei Queen dall’uscita del film campione d’incassi Bohemian Rhapsody.

Eric Clapton a Milano e a Bologna

Il 2020 vedrà anche il ritorno sui palchi d’Europa di uno dei più grandi chitarristi di sempre, Eric Clapton: il chitarrista britannico, soprannominato Slowhand, sarà al Mediolanum Forum di Milano il 6 giugno e all’Unipol Arena di Bologna l’8 giugno.

Il grande ritorno dei Green Day in Italia

Altro attesissimo ritorno è quello dei Green Day, di certo una delle band più amate di sempre. Due le date previste in Italia per la band californiana: il 10 giugno all’Ippodromo Snai di Milano e il giorno successivo alla Visarno Arena di Firenze in occasione di Firenze Rocks 2020. I Green Day presenteranno il nuovo album Father of All Motherfuckers, in uscita il prossimo febbraio.

I Red Hot Chili Peppers live a Firenze

A Firenze Rocks 2020 sarà presente un’altra band californiana molto amata: i Red Hot Chili Peppers, celebre band rock di Los Angeles, si esibiranno alla Visarno Arena di Firenze il 13 giugno, due giorni dopo lo show dei Green Day.

Concerti 2020: i tour dei principali artisti italiani

Chiudiamo questa rassegna dei principali concerti che ci attendono nel 2020 dando un’occhiata anche ai principali artisti italiani che saranno in tour il prossimo anno.

Quattro date per Vasco Rossi a giugno

Al momento i concerti di Vasco Rossi in programma nel 2020 sono quattro, tutti a giugno e tutti nell’ambito di un festival musicale: il grande rocker emiliano si esibirà il 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze dove aprirà il festival Firenze Rocks, il 15 giugno agli I-Days di Milano (Innovation District-area expo), il 19 giugno al Circo Massimo per Rock in Roma e il 26 giugno all’Autodromo Ferrari di Imola.

Ligabue torna a Campovolo per i 30 anni di carriera

Per festeggiare i 30 anni di carriera Luciano Ligabue ha annunciato, per la gioia di tutti i suoi fan, il ritorno a Campovolo (Reggio Emilia): appuntamento per il 12 settembre alla RCF Arena, una nuova location all’interno di Campovolo che sarà inaugurata proprio in occasione del live di Ligabue.

Ultimo, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini in tour negli stadi

Concludiamo questa rassegna con alcuni dei principali esponenti del pop italiano: Ultimo, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini nel corso del 2020 saranno impegnati in una serie di concerti negli stadi di tutta Italia. Le date sono numerose e toccheranno diverse parti d’Italia, da Nord a Sud.