Pechino Express 2020: concorrenti e novità

È (quasi) tutto pronto per una nuova edizione di Pechino Express: l’adventure-game di Rai2 tornerà con tante incredibili sorprese dopo una breve pausa che ne ha determinato lo slittamento in un nuovo spazio del palinsesto televisivo. Da anni infatti, e più precisamente sin dalla sua prima stagione, l’avventuroso viaggio dei protagonisti di questo reality show ci ha tenuto compagnia nelle prime settimane d’autunno. Ma il 2019 ha visto un improvviso cambiamento, che ha suscitato grande preoccupazione in tutti i fan del programma.

Quest’anno, l’autunno non ci ha portato come di consuetudine una nuova edizione di Pechino Express. Già nei mesi precedenti, le prime notizie facevano temere il peggio: si parlava di un rinvio, non meglio specificato. Per fortuna, i dubbi del pubblico sono stati ben presto dissipati. E ora ci prepariamo a quelle che saranno le grandi novità dell’adventure-game più amato d’Italia.

Quando andrà in onda?

Visto il ritardo nella scelta dei concorrenti, in tanti si sono chiesti a quando sarebbe slittata la messa in onda di Pechino Express. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale, tanto che le registrazioni non sono ancora cominciate, pare evidente che il reality show avrà inizio a febbraio 2020, subito dopo il termine del Festival di Sanremo. Non sappiamo quali siano i motivi di questo cambiamento, sebbene sul web si vociferi che sia stato voluto per evitare la pericolosa concorrenza.

Il conduttore

Qualche dubbio c’è stato anche in merito alla persona chiamata a guidare l’ottava edizione di Pechino Express. Il reality, saldamente in mano a Costantino Della Gherardesca dal 2013, sembrava fosse in procinto di passare sotto la guida di Simona Ventura, da poco tornata in Rai dopo anni di lontananza. Ad aprile, il direttore di Rai2 Carlo Freccero aveva rilasciato un’intervista a Oggi parlando della possibilità di effettuare questo cambio ai vertici della trasmissione. Tuttavia, alla fine Costantino è stato nuovamente riconfermato.

La location

Dove ci porterà Pechino Express questa volta? Ogni anno, ci regala grandissime emozioni permettendoci di “visitare” luoghi fantastici e di ammirare panorami mozzafiato. India, Vietnam, Birmania, Taiwan e tantissime altre destinazioni in Oriente hanno caratterizzato le prime edizioni della trasmissione. Ma non solo: abbiamo potuto vivere avventure incredibili anche in Sudamerica e in Africa, alla scoperta di territori selvaggi e incontaminati. Le prime notizie riguardo il percorso scelto per il 2020 parlano di un ritorno nel sud-est asiatico, con partenza dalla Thailandia. L’itinerario dovrebbe poi proseguire attraverso la Cina, per concludersi in Corea del Sud.

Pechino Express: i concorrenti della nuova edizione

Una delle notizie più attese, come accade ogni anno, è quella riguardante i nomi dei concorrenti della nuova edizione. Questa volta saranno dieci le coppie pronte a sfidarsi in un’avventura mozzafiato, pronte a mettere alla prova le proprie capacità di sopravvivenza e ad aguzzare l’ingegno. Scopriamo chi sono i concorrenti di questa edizione.