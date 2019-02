Valentina Allegri e Piero Barone de Il Volo si sono lasciati

Pare che sia già finita la storia d’amore tra la figlia dell’allenatore della Juventus e il cantante occhialuto de Il Volo: Valentina Allegri e Piero Barone si sono lasciati dopo cinque mesi. Nessun annuncio ufficiale, ci mancherebbe, ma i due non pubblicano da tempo foto insieme (l’ultima è del 18 gennaio) e, soprattutto, Piero ha brillato per la sua assenza alla recente festa di laurea di Valentina. Una circostanza che ha confermato i rumors sulla fine della loro relazione.

Ignoti i motivi della rottura, anticipata in anteprima dal settimanale Chi, ma è probabile che abbiano influito la distanza e la difficoltà a conciliare i rispettivi impegni, in particolare quelli di Piero Barone che con Il Volo è spesso in giro per il mondo.

Valentina Allegri e Piero Barone stavano insieme da settembre

Peccato, perché questa coppia sembrava promettere bene: Valentina Allegri e Piero Barone erano usciti allo scoperto lo scorso mese di settembre (ma la liaison era iniziata qualche tempo prima) facendo pure le debite presentazioni in famiglia. In particolare il cantante de Il Volo aveva conosciuto personalmente il papà di Valentina, l’allenatore Massimiliano Allegri, e la sua compagna Ambra Angiolini, ottenendo (pare) l’approvazione di entrambi.

Intanto Max Allegri è sempre più coinvolto con Ambra

Vedremo se ci sarà un (a questo punto improbabile) ritorno di fiamma, intanto per una Valentina Allegri sedotta e abbandonata da Piero Barone, c’è un Max Allegri sempre più coinvolto con Ambra Angiolini, tanto che si parla insistentemente di nozze da celebrarsi subito dopo la fine del campionato italiano di calcio 2018-19. Campionato che al 99,9% vedrà l’ottavo scudetto consecutivo della Juventus, il quinto con Allegri in panchina (i primi tre li ha vinti Antonio Conte). Davvero niente male, anche se il buon Max preferirebbe portare come regalo di matrimonio la sospiratissima Champions League, che finora non ha mai conquistato.

Ce la farà? Ah saperlo…