Striscia la Notizia, scontro tra Nino Castanotto di Uomini e Donne e Stefania Petyx

Striscia La Notizia parla di una vera e propria aggressione da parte di Nino Castanotto di Uomini e Donne nei confronti di Stefania Petyx. I carabinieri sono stati costretti a intervenire e l’inviata del tg satirico ha raccontato che il cavaliere del trono over ha rotto la telecamera della troupe.

Nino Castanotto è entrato nel mirino di Striscia La Notizia da qualche mese. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si sarebbe lasciato alle spalle un debito di circa 40mila euro dopo aver chiuso la sua agenzia di viaggi. Castanotto è attualmente proprietario di un ristorante.

Scontro tra Stefania Petyx e Nino Castanotto

Striscia La Notizia si sta occupando della vicenda e gli inviati Max Laudadio e Stefania Petyx hanno raggiunto Castanotto a Messina. Dalle immagini mandate in onda dal tg di Antonio Ricci sembra che il cavaliere di Uomini e Donne non abbia reagito bene. ‘Voi la dovete smettere. Non sapete la verità. Ho denunciato tutti’, sono le parole che Castanotto pronuncia nel video.

Dopo l’intervento dei Carabinieri, Stefania Petyx ha chiesto a Castanotto se salderà i debiti. ‘Quando riuscirò a incassare parte dei miei crediti’, è stata la risposta del protagonista del trono over.

Lo scontro tra Stefania Petyx e Nino Castanotto (video)

Il 14 febbraio scorso, Stefania Petyx aveva intervistato una ex dipendente di Castanotto che afferma di dover ancora ricevere parte del suo stipendio per il lavoro svolto. L’inviata di Striscia ha riportato la testimonianza di una ex cliente dell’agenzia, che ha dichiarato di aver pagato un buono viaggio quando l’agenzia stava già per chiudere, dunque non ha mai riavuto indietro i soldi spesi.

Il cavaliere nel commentare le accuse mosse da Striscia aveva puntato il dito contro il tg satirico incolpandolo di aver strumentalizzato la vicenda e di aver mostrato soltanto ciò che poteva essere utile ad alimentare le polemiche e aumentare lo share.

La Petyx è tornata a Messina per chiedere un commento al cavaliere, ma la situazione è degenerata e sono dovuti intervenire i Carabinieri. Dalle immagini sembra che Castanotto si sia scagliato contro l’inviata di Striscia e la troupe danneggiando, come sostenuto davanti ai Carabinieri dalla stessa Petyx, una telecamera. Il servizio si è concluso con una stretta di mano tra l’inviata di Striscia La Notizia e il cavaliere di Uomini e Donne