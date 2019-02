Stefano De Martino a casa di Belén per assistere l’ex moglie febbricitante

Semplice coincidenza o ennesima prova del clamoroso riavvicinamento di cui si parla da alcuni giorni? Stefano De Martino ha passato la notte tra sabato e domenica a casa di Belén Rodriguez per assistere l’ex moglie febbricitante a causa dell’influenza, alimentando ulteriormente il gossip che ruota intorno a un loro possibile ritorno di fiamma (che peraltro non hanno ancora smentito).

A beccare Stefano De Martino che si recava a casa di Belén, probabilmente per prendersi anche cura del figlio Santiago, sono stati i paparazzi del settimanale Chi di Alfonso Signorini: arrivato nel pomeriggio di sabato 23 febbraio, armato di borsone con spazzolino da denti e pigiama (questo l’abbiamo dedotto noi), il ballerino ha lasciato l’abitazione dell’ex moglie il mattino seguente, per poi dirigersi da Mara Venier a Domenica In.

Belén ha voluto che ad accudirla fosse proprio Stefano De Martino

La febbre che ha colpito Belén lo scorso weekend non è assolutamente immaginaria, tanto che la showgirl argentina ha dovuto annullare la sua partecipazione a Sanremo Young, in cui riveste il ruolo di giurata. Certo, crediamo che la Rodriguez abbia sempre una persona che l’assista in caso di febbre o altri malanni, senza bisogno di ‘scomodare’ l’ex marito, ma evidentemente in questo momento storico Belén preferisce che a farlo sia proprio Stefano De Martino. Chi vivrà, vedrà…

‘Non mi faccio problemi ad abbracciare la madre di mio figlio’

‘Io e Belén resteremo sempre uniti a prescindere da tutto il resto’, ha poi confermato De Martino parlando dell’ex moglie a Mara Venier, ‘E non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la madre di mio figlio e a mostrare un’unione familiare a Santiago. Ci sono delle cose a cui non c’è definizione e spiegarle vuol dire togliere significato. Belén può sembrare leggera, instabile, ma in realtà è istintiva, non si fa problemi di ciò che pensa la gente, è molto onesta’. E sulla possibile reunion: ‘Ci sono lavori in corso’.

Stefano De Martino e Belén torneranno davvero insieme?

Non sappiamo a che punto siano questi ‘lavori’, magari non al livello ipotizzato dallo stesso Signorini che ha parlato addirittura di una possibile gravidanza della showgirl, entrando di diritto nel campo del fantagossip, ma qualcosa sicuramente si sta muovendo ed è un qualcosa che a nostro parere farà presto molto, moltissimo rumore.