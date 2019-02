Lory del Santo: ‘Sono una moribonda che finge di star bene’

Lory Del Santo torna a parlare della morte del figlio Loren, un dolore che non l’ha mai abbandonata. Criticata per aver partecipato al Grande Fratello Vip a pochi mesi di distanza dalla scomparsa del suo terzogenito, la showgirl ha ammesso di sfoggiare ogni giorno un sorriso finto.

‘Fingo di star bene’, è questo che Lory Del Santo ha dichiarato in un’intervista al settimanale Di Più parlando della morte del figlio Loren. Il ragazzo di 19 anni si è tolto la vita la scorsa estate e la showgirl è tornata a raccontare la sua perdita e l’immenso dolore che l’affligge.

Lory Del Santo: ‘Il Grande Fratello Vip non mi è servito a dimenticare’

Lory Del Santo in tv a pochi mesi dalla morte del figlio Loren? La tv è il lavoro di Lory Del Santo e per fare il suo mestiere la showgirl è costretta a indossare un falso sorriso e a fingere che tutto vada bene, ma la verità è un’altra.

‘Il Grande Fratello Vip non mi è servito a dimenticare. Ora sono una moribonda che fa finta di stare bene. Sono brava a mentire, è quello che mi salva. E allora mi armo di un sorriso smagliante, esco e faccio finta di vivere’, ha dichiarato.

Partecipare al reality show, aveva detto la Del Santo, sarebbe stato terapeutico. La showgirl non si pente della decisione di aver preso parte alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ma è chiaro che il dolore non è certo scomparso stando nella casa più spiata d’Italia.

Il sorriso che la Del Santo regala durante le sue ospitate in tv o durante la partecipazione a ‘La Repubblica delle donne’ non è altro che una componente del mestiere, non può fare diversamente.

