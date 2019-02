Isola dei famosi 14, Luca Vismara: ‘Jeremias Rodriguez succube di Soleil’

Ancora ‘guerriglia’ su L’Isola dei famosi 14 e, in prima linea, c’è sempre Luca Vismara che ha accusato Jeremias Rodriguez di essere succube di Soleil Sorgè.



Lo scontro tra Luca Vismara e Jeremias Rodriguez è nato in seguito alla scelta dell’argentino di non condividere con gli altri naufraghi de L’isola dei famosi le lumache che era riuscito a recuperare sulla spiaggia. ‘Si è stancato di prenderle per tutti’ – ha spiegato Soleil agli altri compagni di avventura, mentre Vismara ha aspettato che la Sorgè si allontanasse per criticare con gli altri il pensiero di Jeremias. Rodriguez, però, ha deciso di affrontarlo a muso duro.

Jeremias vs Luca: ‘Muovi il c**o se hai fame!’

‘Se hai qualcosa da dire, vieni a parlare qui con me! Non fare come le mosche!’ – ha urlato Jeremias a Luca – ‘Muovi il c**o se hai fame!’.

‘Fate L’Isola in due e rompete il ca**o a noi!’ – ha replicato Vismara – ‘Non siamo qui da dieci giorni a limonarci tra di noi…noi abbiamo fame!’.

L’attacco di Luca, quindi, è stato nei confronti di Jeremias e di Soleil, che ormai sono soliti estraniarsi dal gruppo per lasciarsi andare ad effusioni romantiche.

Un atteggiamento che viene poco condiviso dagli altri naufraghi e che è diventato motivo di discussione tra i concorrenti de L’Isola dei famosi 14.

Luca accusa Jeremias: ‘Si sta precludendo un’Isola diversa’

Dopo lo scontro con Jeremias, quindi, Luca si è sfogato con le telecamere de L’Isola 14 sostenendo che la presenza di Soleil stia impedendo all’argentino di viversi diversamente il reality show.

‘Credo che Jeremias sia succube di Soleil’ – ha dichiarato Vismara – ‘Penso si stia precludendo un’Isola diversa perché lo vedo molto più chiuso’.

E, in effetti, Soleil e Jeremias pare abbiano deciso di allontanarsi completamente dal una parte dei naufragi de L’Isola, accusandoli di essere solo delle ‘bisce’ pronte a criticare ogni loro movimento.