Isola dei Famosi 14: Alvin rimprovera Jo Squillo e lei gli lancia addosso del cocco

È dura la vita dell’inviato a L’Isola dei Famosi 14: Alvin, che si è sempre distinto per il suo comportamento equilibrato, si è beccato del cocco addosso lanciatogli da Jo Squillo al termine di una disputa per una presunta scorrettezza compiuta dalla cantante durante una prova. L’inviato dell’Isola ci è rimasto piuttosto male ma ha preferito non commentare l’accaduto limitandosi a incenerire con lo sguardo Jo Squillo.

Il fattaccio è successo alla fine della prova che consisteva nel rompere una noce di cocco con il martello, trattenere in bocca il liquido, fare un percorso e poi riversarlo in un recipiente (una cosa abbastanza schifosa, se ci pensiamo). Alvin aveva preventivamente avvisato i naufraghi che era vietato mangiare il cocco oggetto della prova, ma Jo Squillo se n’è fregata del divieto: ne ha mangiato un pezzo e ha nascosto altri pezzettini nei pantaloncini come ‘scorta’.

‘Jo levati il cocco dalle mutande’

Alvin però ha visto la scena e ha rimproverato Jo Squillo davanti a tutti: “Jo devi liberarti del cocco che hai nascosto, ti abbiamo visto tutti. In un gioco la lealtà è tutto, vedo che hai ancora il cocco, per favore levati il cocco dalle mutande’.

‘Vuoi il cocco? Tieni, mangia’

Visibilmente infastidita dal rimprovero di Alvin, o soltanto per essere stata beccata, Jo gli ha risposto molto duramente ‘Ma quale lealtà? Il gioco è finito’, e sfilandosi il cocco che aveva nascosto nei pantaloncini l’ha lanciato addosso all’inviato urlandogli con tono sprezzante: ‘Tieni, mangia’.

La fame può giocare brutti scherzi

Come detto all’inizio, dinanzi al gesto di Jo Squillo Alvin non ha battuto ciglio, lasciando però trasparire il suo profondo fastidio. L’inviato de L’Isola dei Famosi 14 ha assunto un’espressione furente ma, ligio ai suoi doveri che gli impongono massima equidistanza verso i naufraghi, non ha risposto come probabilmente la cantante meritava. È probabile inoltre che Alvin abbia deciso di soprassedere rendendosi conto che la fame può giocare brutti scherzi…