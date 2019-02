Ultimo sulle polemiche post Sanremo: ‘Non è stata una mossa premeditata, mi farò perdonare’

Ultimo torna a parlare delle polemiche post sanremesi, poche battute per commentare quanto accaduto dopo la proclamazione del vincitore e del suo secondo posto. Il cantante ha lasciato il comune ligure adirato per il litigio con i giornalisti disertando anche l’ospitata a Domenica In.

Il programma condotto da Mara Venier non è l’unico rifiuto dell’artista dopo la kermesse. Il cantante romano ha infatti detto ‘no’ anche alla consueta foto di copertina del podio sanremese di Tv Sorrisi e Canzoni ed è proprio alla rivista che Ultimo concede un’intervista in cui parla delle sue canzoni e commenta brevemente anche quanto accaduto durante le ultime battute del Festival di Sanremo 2019.

Ultimo su Sanremo: ‘Mi farò perdonare’

Alla giornalista Giusy Cascio di Tv Sorrisi e Canzoni a cui Ultimo concede l’intervista, il cantante assicura: ‘Mi farò perdonare, promesso’.

Un modo per chiedere scusa per non essersi presentato durante il consueto servizio fotografico della rivista post Sanremo e anche per aver lasciato il comune ligure in anticipo e tra le polemiche.

Leggi anche: Ultimo continua la polemica dopo Sanremo 2019: ‘Festival scelto dai giornalisti’

Il cantante non si è presentato neanche a ‘Domenica In’, ma Mara Venier ha raccontato che l’artista è stato l’unico a chiedere scusa per non aver partecipato al consueto speciale sanremese in onda ogni anno dopo la kermesse musicale.

Leggi anche: Mara Venier: ‘Ultimo è stato l’unico a scusarsi per non essere venuto a Domenica In’

‘Non è stata una mossa premeditata, come alcuni dicono. Se capitano certe cose, uno reagisce in modo particolare’, ha spiegato Ultimo. Con poche battute il cantante torna sulle polemiche che hanno caratterizzato le ultime ore di Sanremo 2019 e che lo hanno visto protagonista dopo un battibecco con i giornalisti in conferenza stampa.

Dopo quanto accaduto Ultimo non salirà più sul palco dell’Ariston? C’è tempo per decidere e il cantante non sembra intenzionato a dire addio a Sanremo. ‘Si decide a ottobre. Non è che lo escludo, ma per adesso voglio concentrarmi sulle cose mie e continuare a cantare’, ha dichiarato.

Il cantautore vuole concentrarsi sulla sua musica e sui suoi brani e a proposito di questo, ha parlato del nuovo album, ‘Colpa delle favole’ la cui uscita è prevista il prossimo 5 aprile: ‘Io ho sempre pensato che ce l’avessero tutti con me, anche se non era vero. Ce l’ho ancora, questa sensazione. Ho dato spesso la colpa agli altri, pure alle favole, per non dare la colpa a me stesso’.