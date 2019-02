Pamela Prati si sposa a fine marzo 2019 con Marco Caltagirone

Alè, anche noi italiani abbiamo il nostro ‘royal wedding’ (ok, stiamo volutamente esagerando): a fine marzo 2019, quindi tra un mesetto, Pamela Prati si sposa con Marco Caltagirone, Mark per gli amici, della nota e omonima famiglia di imprenditori edili. Lo ha comunicato lei stessa durante una trasmissione radiofonica, dichiarando che si tratta del regalo più grande che la vita potesse farle.

Pamela Prati e Marco Caltagirone stanno insieme da non molto e hanno già preso in affido due bambini, un maschietto di 11 anni e una femminuccia di 6. ‘Se è vero che mi sposo a breve?’, ha confermato la showgirl a Un Giorno da Pecora, ‘Sì, mi sposo a fine marzo, a Roma. Sono felicissima e molto emozionata’.

L’amore di Pamela Prati per Marco Caltagirone

Probabilmente alla bella età di 60 anni Pamela Prati non si aspettava più di trovare l’uomo della sua vita: ‘È come se ci fossimo amati in altre vite, come se ci conoscessimo da sempre: Mark è me al maschile, è persino riuscito a farmi prendere il treno per la prima volta dopo trent’anni, nonostante sia claustrofobica. L’anello che mi ha regalato è una fede matrimoniale col mio nome, e lui ha quella col mio. Adesso ci sposeremo, ma ci consideriamo già sposati’.

‘Adesso ho tutto ciò che ho sempre desiderato’

E sui bambini presi in affidamento: ‘Voglio tutelarli dal gossip e dai social, ne parlerò pochissimo. Dico solo che la bimba è una piccola ballerina, come me. Adesso ho un uomo che mi ama, dei bambini e una famiglia: tutto ciò che ho sempre desiderato’.

Pamela Prati è già stata sposata in passato (dal 2009 al 2011) con Daniel Sebastian Jabir, imprenditore argentino, mentre Marco Caltagirone, che ha 54 anni, ha già un figlio, Sebastian, nato dalla relazione con la precedente compagna. Si dice che Pamela si sia talmente affezionata al ragazzo da abiurare la sue fede calcistica per la Roma pur di compiacere la ‘lazialità’ del rampollo del suo promesso sposo.