Isola 14, Ariadna Romero vs Soleil Sorge: ‘Finta come la m****, fai schifo!’

L’aria su L’Isola dei famosi 14 diventa sempre più pesante dopo l’arrivo di Soleil Sorgè, protagonista di un nuovo violento scontro con Ariadna Romero.



L’atteggiamento ostile dei naufraghi nei confronti di Soleil, ha portato quest’ultima ad accusare la ‘gang del bosco’ de L’Isola dei famosi 14 di bullismo. Una dichiarazione pesante da parte della Sorgè, presa di mira da molti dei suoi compagni di avventura che le si sono rivoltati contro. ‘Non ha nessun connotato della leadership, è venuta per esercitare il potere in maniera vessatoria’ – ha commentato Paolo Brosio in confessionale, mentre gli altri concorrenti de L’Isola si sono mostrati concordi con lui.

Ariadna Romero si scaglia contro Soleil

E’ stata l’intromissione di Ariadna Romero nella conversazione scatenata da Soleil sul bullismo psicologico che alcuni naufraghi le starebbero facendo, ad innescare la miccia.

‘Tu non parlare! Sei la prima finta buonista perché a noi hai detto che votavi Ricki (Riccardo Fogli, ndr) perché non ti piaceva e in puntata hai detto di averlo fatto perché eri certa che nessuno lo avrebbe votato!’ – ha sbottato la Sorgè contro la cubana.

Ariadna, quindi, si è alzata in piedi e guardandola in faccia le ha detto: ‘Non sei str**** per niente, sei una bambina viziata che non sa nemmeno cosa sia la vita!’.

‘Adesso siediti e fai un respiro’ – ha continuato a provocarla Soleil, ottenendo la reazione furiosa della Romero – ‘Io sono vera, tu sei finta come la m****! Fai schifo’.

‘Spero darai a tuo figlio insegnamenti migliori’ – ha continuato a pungerla Soleil e, ancora una volta, la cubana non è riuscita a trattenersi – ‘Non toccare mio figlio! Non ti permettere!’.

Ariadna Romero: ‘Sono una mamma sola e sto crescendo mio figlio’

‘Né lei né nessun altro si devono permettere di toccare mio figlio’ – si è sfogata, poi, Ariadna con le telecamere de L’Isola dei famosi.

‘Sono una mamma sola, sto crescendo mio figlio da sola, certamente non gli mancheranno l’amore e l’educazione…cose che mancano a lei’, ha concluso la Romero.

Nonostante gli altri naufraghi, poi, abbiano fatto notare a Soleil che, ancora una volta, è entrata a gamba tesa offendendo Ariadna, lei ha replicato stizzita: ‘Non chiedo scusa a chi mi ha offeso!’.