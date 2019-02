Francesco Moser rimprovera Cecilia Rodriguez: ‘Devi imparare a fare altro’

Non dev’essere semplice convivere con un ‘suocero’ rigido e autorevole come Francesco Moser: lo sta imparando a sue spese Cecilia Rodriguez, fidanzata da più di un anno di Ignazio, il figlio del grande campione di ciclismo, che a Mattino 5 ha raccontato alcuni divertenti aneddoti sulle sue sortite nella tenuta di famiglia dei Moser alle porte di Trento. Cecilia è intervenuta a sorpresa nella puntata del programma di Federica Panicucci dedicata al rapporto tra padri famosi e figli a caccia del successo (oltre a Francesco e Ignazio Moser erano ospiti pure l’ex calciatore Riccardo Ferri e il figlio Marco, visto in un’Isola dei Famosi).

Francesco Moser, classe 1951, ha rivelato che Cecilia e Ignazio si fermano spesso nella sua casa in Trentino, circa ogni dieci giorni, seguendo però ‘un altro fuso orario’: vivono di notte e si alzano tardi la mattina. ‘Una volta mi ha svegliato direttamente lui per dirmi che dovevo preparare il pranzo’, ha raccontato Cecilia tra l’ilarità generale, ‘In realtà è molto bravo ma pretende di mettermi in regola, pensa che io in realtà non lavori’.

‘Vorrei vedere Cecilia lavorare nell’orto’

A quel punto il saggio Francesco Moser l’ha fulminata: ‘Cecilia deve imparare a fare anche altro, non può pensare di vivere per sempre di spettacolo. Vorrei vederla lavorare nell’orto’. E non si può dire che la sorellina di Belén non ci stia provando, dato che ha ammesso di aver guidato il trattore per due/tre volte…

‘Il Grande Fratello Vip ha segnato la fine dell’atleta Ignazio Moser’

Il vecchio campione vorrebbe un futuro più stabile anche per suo figlio Ignazio Moser, che tra l’altro proviene da un mondo completamente diverso da quello di Cecilia: ‘Mio figlio quando ha iniziato con il ciclismo andava bene, era promettente’, ha spiegato il vincitore del Giro d’Italia 1984, ‘In seguito ha avuto una trasformazione fisica, perché prima era molto leggero, mingherlino, poi ha preso troppo peso che per le salite in montagna con la bici non aiuta. Mi sarebbe piaciuto che continuasse a correre, ma l’ingresso nella casa del Grande Fratello ha segnato la fine della sua carriera di atleta’.

Ignazio Moser: ‘Prima o poi tornerò a lavorare nell’azienda di famiglia’

Ignazio ha però promesso a papà Francesco Moser che lo spettacolo è solo una parentesi: ‘Mi sono preso una sorta di aspettativa, per un po’ mi diverto poi tornerò a lavorare nell’azienda di famiglia’.

E le sempre più frequento voci sul matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? ‘È una decisione che devono prendere loro, in ogni caso io sarei contento’, ha chiosato Moser Sr.