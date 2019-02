Francesco Facchinetti, la lite tra la moglie Wilma e Laura Cremaschi uno scherzo de Le Iene

Per l’intera giornata del 25 febbraio scorso, Francesco Facchinetti, la moglie Wilma e Laura Cremaschi sono stati protagonisti del gossip per una lite rivelatasi, poi, solo uno scherzo de Le Iene.



La vittima prescelta dagli autori dello show di Italia 1 è stata proprio Francesco Facchinetti, trovatosi al centro di una lite furibonda scatenatasi in un ristorante di Como tra la moglie Wilma e la showgirl Laura Cremaschi. Lo scontro tra le due signore, finito con un bicchiere d’acqua gettato contro la ex Bonas di Avanti un altro, ha fatto il giro del web grazie ad un video ripreso ad arte proprio nel momento in cui tutto è accaduto.

Francesco Facchinetti furibondo sui social

La giornata, quindi, è proseguita tra dichiarazioni social di Wilma Facchinetti, di Francesco e di Laura Cremaschi, fino all’accusa di ricatto del cantante contro quest’ultima.

‘Sappiate che sono stato appena ricattato dalla Signorina Cremaschi e dal suo avvocato’ – aveva scritto Francesco Facchinetti su Twitter.

‘Volevano dei soldi in cambio del fatto che non facessero una denuncia per diffamazione a me e una per aggressione a mia moglie. Sappiate che i miei soldi non li avrete mai e che mi fate schifo’.

Una querelle, dunque, che sembrava potesse finire nelle aule di tribunale e che ha fatto infuriare il ‘figlio dei Pooh’…almeno fino a quando la troupe de Le Iene non lo ha raggiunto per svelargli che si trattava di uno scherzo.

Le Iene, lo scherzo a Facchinetti con la complicità di Wilma e della Cremaschi

‘Siete dei bast****!’ – ha scherzato Facchinetti con l’inviato de Le Iene – ‘Mia madre in lacrime, mio padre era incazzato nero e a mia zia stava venendo un infarto!’.

‘Pensa a me che sono passata per la rovina famiglie’ – ha replicato in tono scherzoso la Cremaschi, mentre Wilma se la rideva, soddisfatta per lo scherzo riuscito.

Anche questa volta, quindi, Le Iene sono riuscite nel loro intento dimostrando anche come una notizia di gossip possa interessare l’opinione pubblica per una intera giornata.