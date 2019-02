Barbarara D’Urso: ‘Silvio Berlusconi mi fece la corte, io rifiutai perché era sposato’

Barbara D’Urso lancia una vera e propria bomba. Molti anni fa Silvio Berlusconi le ha fatto la corte, ma lei ha rifiutato perché all’epoca il leader di Forza Italia era un uomo sposato. A provocare la conduttrice e a spingerla a svelare questo succulento retroscena del gossip è stato Vittorio Sgarbi.

Ospite in studio di ‘Pomeriggio Cinque per discutere di castità, il critico d’arte ha messo al centro dell’attenzione il mancato flirt tra Barbara D’Urso e Silvio Berlusconi e la presentatrice Mediaset non si è certo tirata indietro nel fornire qualche dettaglio in più sulla vicenda.

Barbara D’Urso su Silvio Berlusconi: ‘Mi fece la corte, ma io rifiutai’

Vittorio Sgarbi qualche settimana fa ha dichiarato di non fare l’amore con la sua storica compagna dal 1999. Invitato da Barbara D’Urso per parlare della castità, il critico d’arte ha spostato il focus dell’attenzione del pubblico e dei telespettatori su un gossip riguardante la padrona di casa.

‘Tu mi hai detto che non l’hai mai data neanche a Berlusconi. Sbaglio? Per carità, hai fatto benissimo. Prova di grande rigore morale, ma può essere anche sinonimo di temperatura sessuale debole. Ah, non lo è? Ce l’hai forte allora’, ha detto provocatoriamente Vittorio Sgarbi.

Barbara D’Urso non si è certo tirata indietro e ha risposto a Sgarbi rivelando un retroscena della vita privata dell’ex Presidente del Consiglio.

‘Non sono certamente io ad aver divulgato di non aver mai avuto una storia sentimentale con il presidente Silvio Berlusconi, ma è stato lui a volerlo rendere pubblico, in diretta da me, tempo fa’, ha dichiarato la conduttrice.

La D’Urso ha poi fornito maggiori dettagli sulla vicenda alimentando il gossip. ‘Anni fa il dottor Silvio Berlusconi mi fece la corte. Io ero molto piccola, ma anche lui era più giovane. Io non ho mai accettato la sua corte, lui era ancora sposato e io sono una ragazza seria. Però lui è stato un gran signore, non ci ha mai più riprovato, è stato elegantissimo’, ha svelato la presentatrice di ‘Pomeriggio Cinque’.

A Sgarbi però non è bastata e ha continuato a provocare la padrona di casa: ‘Ma visto che parliamo di castità, da quanto sei casta tu? Il pubblico lo vuole sapere’. Il critico d’arte è riuscito nell’intento di spostare l’attenzione, ma non fino in fondo. ‘Non sono io il protagonista del talk di oggi’, ha risposto la D’Urso che ha poi cambiato argomento.