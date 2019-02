Adua Del Vesco, ex di Gabriel Garko: ‘Ero anoressica, mi ha salvata la Madonna’

Toccante confessione dell’attrice Adua Del Vesco, ex fidanzata di Gabriel Garko, che ha raccontato di aver sofferto di anoressia e di esserne uscita solo grazie alla fede, dopo aver pregato la Madonna di Lourdes. La 24enne siciliana (il suo vero nome è Rosalinda Cannavò), nota non solo per il legame con Garko ma anche per la partecipazione a fiction di successo come L’Onore e il Rispetto, Il Peccato e la Vergogna e Furore, ha deciso di parlare del suo problema, fortunatamente superato, per mettere in guardia tante altre ragazze come lei.

Intervistata dal settimanale Grand Hotel, Adua Del Vesco ha dichiarato di aver iniziato a mangiare sempre meno per cercare ossessivamente un fisico perfetto: ‘Ho iniziato a contare ogni caloria che mettevo nel piatto’, ha spiegato la bella messinese, ‘Se all’inizio mangiavo 80 grammi di pasta, con il tempo sono arrivata a 40, poi a 20, fino a eliminarla del tutto. E lo stesso facevo con carne, pesce e verdure’.

‘Teodosio Losito ha cercato di aiutarmi ma invano’

Il primo ad accorgersi dell’anoressia di Adua Del Vesco fu Teodosio Losito (sceneggiatore di numerose fiction Mediaset scomparso improvvisamente lo scorso gennaio): ‘Ha tentato di aiutarmi in ogni modo’, racconta oggi l’ex di Garko, ‘Ma ormai ero vittima di questa brutta malattia’.

‘Grazie alla serenità della preghiera ho iniziato ad accettarmi e a mangiare’

Adua Del Vesco è poi riuscita a guarire rifugiandosi nella fede, attraverso un lungo e difficile percorso di introspezione: ‘Sono scappata da Roma, ho preso una casa in affitto in Sicilia e mi ci sono chiusa dentro. Nemmeno i miei genitori sapevano che fossi lì. Chiusa tra quelle mura mi sono rivolta alla Madonna di Lourdes, di cui la mia famiglia è da sempre devota. E grazie alla serenità che mi veniva da quella preghiera pian piano ho iniziato ad accettarmi e a mangiare’.

‘Garko? Certe persone non fanno più parte della mia vita’

Dopo essersi lasciata con Gabriel Garko, Adua Del Vesco non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla storia d’amore con il bellissimo attore (e soprattutto sul perché sia finita), non facendo eccezione neppure stavolta: ‘Dico solo che nell’ultimo anno sono cambiate tante cose e ‘certe persone’ non fanno più parte della mia vita’.

