Adrian, Mediaset rimanda a settembre la serie tv animata di Celentano

Ancora problemi per Adrian: la serie tv animata firmata Adriano Celentano è stata rimandata da Mediaset a settembre prossimo.



Dopo i primi due appuntamenti in prima serata che hanno registrato ascolti bassissimi, i vertici di Mediaset avevano annunciato la sospensione momentanea di Adrian a causa di alcuni problemi di salute di Celentano. Il Molleggiato, colto dall’influenza, era stato costretto ad un riposo forzato di due settimane: così, nel primo comunicato diramato dall’azienda, si annunciava che la serie tv animata sarebbe tornata in onda a breve. Poi, il cambio di programma e il rinvio a settembre o ottobre prossimi.

Adrian, l’annuncio di Mediaset e Clan Celentano

Nella nota congiunta diramata nelle ultime ore da Mediaset e dal Clan Celentano, quindi, si comunica che Adrian verrà sospeso in attesa della totale ripresa del Molleggiato.

‘Clan e Mediaset comunicano che per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano le ulteriori cinque puntate di Adrian vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019’ – si legge nel comunicato ufficiale.

‘Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente’ – continua la nota – ‘Come da originario sviluppo del programma che vedeva l’aumento progressivo della presenza di Adriano Celentano, quest’ultimo sarà presente in scena in tutte le restanti cinque puntate previste’.

Adriano Celentano rivede Adrian e torna in scena a settembre?

Viste le polemiche nate intorno al progetto targato Adriano Celentano e gli ascolti pessimi registrati nel corso delle prime puntate, sembra che Mediaset abbia chiesto al cantante di rivedere lo show.

Se il Molleggiato è apparso sul palcoscenico per pochissimi minuti, pare che nei prossimi appuntamenti in onda tra qualche mese, assicurerà una partecipazione e presenza più costante.

Servirà solo questo a risollevare le sorti di Adrian, cartone animato che ha già suscitato una serie di polemiche per le frasi sessiste e da parte di chi vi ha partecipato (vedi Michelle Hunziker e Milo Manara)?

