Achille Lauro tra The Voice e X Factor? Il rapper conteso dai due talent show

Nonostante le polemiche sui presunti plagi e soprattutto sul reale significato del suo pezzo sanremese ‘Rolls Royce’, il rapper Achille Lauro sarebbe conteso senza esclusione di colpi da The Voice e X Factor per occupare il ruolo di giudice in entrambi i talent show. Se l’indiscrezione fosse confermata, Lauro farebbe un deciso passo in avanti verso la definitiva popolarità dopo le positive partecipazioni a Pechino Express e soprattutto al Festival di Sanremo 2019.

Secondo ciò che riporta Blogo, Achille Lauro avrebbe già sostenuto un provino per entrare nel gruppo di coach di The Voice 6, ma al momento la sua candidatura sarebbe ancora in forse. Ricordiamo che il talent di Rai 2 aveva già arruolato Morgan, Gué Pequeno, Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta, ma il nome di quest’ultimo è stato depennato in extremis per esplicita richiesta dei piani alti di viale Mazzini (troppo fresco il ricordo della tragedia di Corinaldo che ha visto Sfera indirettamente coinvolto).

Achille Lauro verso The Voice?…

Al suo posto potrebbe rientrare proprio Achille Lauro, che pur non essendo nemmeno lui un ‘santarellino’ è già stato sdoganato sui canali della TV di Stato e, ad onta della campagna persecutoria di Striscia la Notizia (quando Ricci e Staffelli mirano un obiettivo non mollano l’osso fino allo sfinimento, diventando spesso stucchevoli), viene ritenuto compatibile con una prima serata Rai.

…o in direzione X Factor?

Pare però che chi ha assistito al provino di Achille Lauro preferirebbe piazzarlo nella giuria di X Factor (entrambi i talent sono sotto la supervisione della stessa casa di produzione), ritenendo il rapper romano più adatto a quel tipo di programma e al pubblico di Sky Uno. Tra l’altro X Factor deve rifare praticamente da zero la giuria dopo l’addio certo di Fedez e Manuel Agnelli e quello probabile di Mara Maionchi e Lodo Guenzi. Insomma, ci sarebbe più margine di manovra per un eventuale inserimento di Lauro…

Rolls Royce di Achille Lauro va fortissima nelle classifiche

Vedremo cosa succederà (dato che The Voice dovrebbe iniziare nella seconda metà di aprile non c’è molto tempo per annunciare il quarto coach), intanto Achille Lauro si sta godendo le ottime performance di ‘Rolls Royce’: attualmente il brano è all’ottavo posto sia nella classifica FIMI dei singoli che in quella dei passaggi radiofonici, e al quattordicesimo nella Top 50 di Spotify.