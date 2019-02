Laura Cremaschi: ‘La moglie di Francesco Facchinetti mi ha lanciato un bicchiere addosso’

Tutta colpa di un selfie, Laura Cremaschi ha avuto un battibecco con Wilma Facchinetti. La bonas di Avanti un altro ha postato un video sui social e raccontato l’accaduto. Come si vede nel filmato, la moglie di Francesco Facchinetti le ha tirato un bicchiere addosso. Il tutto è accaduto per una semplice foto.

La Cremaschi era a cena con amici al Ristorante San Marco in provincia di Como, nello stesso locale c’erano anche Francesco Facchinetti e la moglie Wilma. La bonas di ‘Avanti un altro’ ha chiesto al conduttore e cantante di scattare una foto insieme, ma il selfie non è venuto bene così la Cremaschi gli ha proposto un secondo scatto, ma la richiesta avrebbe scatenato la reazione della moglie del cantante.

Laura Cremaschi e la lite con la moglie di Francesco Facchinetti

La Cremaschi non solo ha pubblicato sui social un video in cui racconta la sua versione dei fatti, ma anche un breve estratto in cui discute con la moglie di Francesco Facchinetti.

‘C’è un limite… fare degli sguardi. Vado in bagno e ti trovo qui’, commenta Wilma Facchinetti. ‘Lo adoro da quando ero bambina’, prova a giustificarsi la Cremaschi, ma non basta. La moglie del cantante e conduttore si alza e versa il contenuto di un bicchiere in faccia alla bonas di ‘Avanti un altro’ per poi gettare addosso a lei e agli amici lo stesso bicchiere.

La showgirl ha poi raccontato la sua versione dei fatti. ‘È successa una cosa terribile, sono scioccata. Premesso che io seguo Francesco Facchinetti da una vita, lo seguo da una vita. Ero in un ristornate della provincia di Como, dove è arrivato lui con la moglie. Scusate, sono ancora scossa. Io ero con degli amici a cena. Abbiamo chiesto una foto, in tre, abbiamo fatto questa foto dove e io non sono uscita bene. Dopodiché gli ho chiesto di rifarci un selfie. Stavamo rifacendo il selfie quando è arrivata la moglie e ha iniziato a inveire. Ha preso un bicchiere e me l’ha tirato addosso. Mi sono scansata per fortuna. Mi sono spaventata tantissimo. Sono ancora un po’ sotto shock… per un selfie una situazione del genere’.

Choc: la Bonas di Avanti un altro Laura Cremaschi Vs Lady Facchinetti pic.twitter.com/vMxELLGQxv — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) February 24, 2019

Una reazione dovuta alla gelosia o alla troppa insistenza da parte della Cremaschi nel chiedere un selfie a Francesco Facchinetti?