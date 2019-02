Domenica Live, Divino Otelma vs Karina Cascella: ‘Nel tua testa solo segatura e gossip’

Scontro ai limiti del trash tra Divino Otelma e Karina Cascella durante la puntata del 24 febbraio 2019 di Domenica Live: tra i due sono volate offese che hanno richiesto l’intervento di Barbara D’Urso.



Ospite di Domenica Live dopo le accuse di sequestro rivolte alla produzione de L’Isola dei famosi 14, Divino Otelma ha continuato a spiegare il suo punto di vista sull’accaduto. Nonostante le foto che testimoniava la tranquillità del suo soggiorno in Honduras tra relax sul prato e giornate al bar, il Divino Otelma ha continuato a sostenere di aver vissuto in condizioni disagiate dopo il suo ritiro dal reality show di Canale 5, dove era stato spedito nel ruolo di ‘polena’.

Karina Cascella insultata da Divino Otelma

Karina Cascella, opinionista fissa di Domenica Live, non è riuscita a trattenersi e ha fatto notare al Divino Otelma che chi viene sequestrato non passa il suo tempo al bar.

‘Taci. Tu parli a vanvera. Mercuzio, Mercuzio, tu parli di niente’ – ha iniziato a recitare l’eclettico personaggio, tentando di mettere a tacere la Cascella.

‘Tu non sai nemmeno chi è Mercuzio. Studia qualcosa oltre al gossip’ – ha continuato lui, inferocito dal tentativo dell’opinionista di dimostrare come le sue dichiarazioni fossero senza fondamento.

‘Tu sei infarcita solo di gossip. Tu non sei niente. Nella tua testa c’è solo segatura. Segatura e gossip’ – ha sbottato lui, sostenendo che Karina Cascella sia un ‘cervello vuoto’.

‘Tu non hai cervello. Cerebrum non habet’ – ha detto il Divino Otelma – ‘Torna all’asilo nido e ricomincia da lì. Quando tra un milione di anni sarai arrivata in prima elementare noi ti concederemo il privilegio di parlare con noi’.

Barbara D’Urso al Divino Otelma: ‘Vi prende un colpo!’

Notando come il Divino Otelma si fosse adirato per le accuse della Cascella, Barbara D’Urso ha interrotto il litigio tra i due.

‘Divino, vi prende un colpo!’ – si è intromessa la conduttrice di Domenica Live, invitando l’uomo a calmarsi e suggerendogli di confrontarsi con Vladmir Luxuria.

Ma, anche in questo caso, il Divino si è adirato: ‘Comunista, complice di reati contro l’umanità!’ – ha urlato lui alla Luxuria – ‘Come osi ancora presentarti e parlare al popolo italiano?!’.

Vladimir, quindi, ha continuato a ironizzare: ‘Faccio un appello ad Amnesty International: si tratta di un sequestro di persona, prendetevi cura di questi casi umani!’.

