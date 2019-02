Domenica In, Stefano De Martino: ‘Belén? L’amore non si spreca mai’

Stefano De Martino è tornato ad essere ospite di Domenica In e nella lunga intervista concessa a Mara Venier ha risposto alle curiosità sul suo ritorno di fiamma con Belén Rodriguez.



Rivedendo le immagini del bacio che Stefano e Belén si sono scambiati in aeroporto, De Martino ha spiegato che – chi li conosce bene – sa che gli atteggiamenti affettuosi tra lui e la ex moglie non sono mai mancati. Nonostante la separazione, infatti, la coppia ha tentato di mantenere rapporti civili e armoniosi per il bene del piccolo Santiago e, ad oggi, Stefano ha ribadito quanto sia forte il sentimento che lo lega alla showgirl argentina.

Stefano De Martino: ‘Il ritorno con Belén? Una non notizia’

‘Per me è una non notizia’ – De Martino ha così definito la copertina del settimanale Chi, che annunciava la reunion della coppia – ‘Tra me e Belén c’è sempre stato un rapporto di empatia, soprattutto nei momenti difficili’.

Stefano De Martino ha raccontato, quindi, di aver lavorato tanto su se stesso per cercare di mantenere una unione familiare per il bene del figlio e, questo, non può che fare bene al piccolo.

‘Ci sono delle cose a cui non c’è definizione’ – ha continuato il ballerino ospite di Domenica In – ‘Per me l’amore non è mai sprecato’.

‘Quando ero piccolo pensavo che l’amore fosse passione, ma oggi ho capito che è altro: è supportarsi, è esserci…è tanto altro’ – ha detto lui alla Venier.

Stefano De Martino: ‘Ecco perché ho scelto Belén’

A Stefano De Martino, poi, è giunto un video messaggio da parte di Alfonso Signorini, artefice dello scoop sul ritorno di fiamma con Belén.

Il direttore del settimanale Chi ha definito i due come una sorta di Al Bano e Romina Power ed è per questo che, nell’immaginario collettivo, dovrebbero tornare insieme.

‘Dovrebbero avere tutti un Alfonso Signorini che ti analizza la vita’ – ha scherzato l’ospite di Mara Venier, prima di tornare serio e commentare le dichiarazioni del giornalista.

‘Conosce bene entrambi e credo che non abbia tutti i torti quando parla’ – ha detto De Martino, spezzando una lancia a favore di Belén che ‘sembra una persona leggera ma, in realtà, è molto istintiva, non si cura del parere degli altri’.

‘E’ questo uno dei motivi per cui l’ho scelta’ – ha continuato il ballerino – ‘Lei, come me, ha sempre messo davanti la verità e, spesso, si viene giudicati per questo’.