Domenica In, Mara Venier in lacrime: la sorpresa del marito Nicola Carraro

Momento di grande commozione a Domenica In per Mara Venier che, durante l’intervista a Raf e Umberto Tozzi, ha ricevuto una romantica sorpresa da parte del marito Nicola Carraro.



Impegnata con i suoi due ospiti, Mara Venier è stata interrotta dagli assistenti che le hanno passato il cellulare, informandola che c’era in linea qualcuno che aveva bisogno di parlarle. Ignara di quanto stesse per accadere, la conduttrice di Domenica In ha intuito che stava per accadere qualcosa di importante e, fin da subito, ha chiesto ai collaboratori di ‘non scherzare’.

Mara Venier: ‘Mio marito è molto lontano’

Non appena ha sentito ‘pronto’, Mara Venier ha capito che dall’altra parte del telefono c’era proprio il marito Nicola Carraro.

‘Pronto, amore?’ – ha detto la conduttrice Rai, senza nascondere un certo imbarazzo per la telefonata ricevuta – ‘Che c’è? Perché mi chiami?.

‘Ti chiamo perché, visto che il tuo telefono è diventato un centralino…parli con la Mori, parli con l’elettricista…ti chiamo perché volevo dirti che ti amo!’.

Una dichiarazione d’amore che ha commosso particolarmente Mara Venier, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

‘Ti chiamo dopo…ti amo anche io!’ – ha detto la conduttrice al marito Carraro prima di chiudere la chiamata.

‘E’ un momento particolare, mio marito è molto lontano’ – ha continuato a dire la Venier, senza nascondere la sofferenza per la separazione forzata da Nicola Carraro.

Nicola Carraro, i motivi della telefonata a Mara Venier

La coppia, sempre molto affiatata, sta vivendo un periodo di lontananza proprio per gli impegni di lavoro della Venier con Domenica In.

Dopo la telefonata alla moglie, poi, Nicola Carraro ha postato una foto su Instagram spiegando i motivi che lo hanno spinto a fare una sorpresa alla conduttrice.

‘Quando per vincere il dolore e la malinconia basta una telefonata con la propria moglie’ – ha scritto l’ex produttore cinematografico, confermando il sentimento che lo lega alla Venier.