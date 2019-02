Marina La Rosa, gli ex gieffini: ‘La partecipazione a l’Isola dei famosi? Incoerente’

Marina La Rosa è un personaggio che, sin dalla sua partecipazione al primo Grande Fratello, divide. Oggi, che è naufraga su L’Isola dei famosi 14, la ex ‘gatta morta’ continua a far discutere.



Ad esprimersi sulla sua partecipazione a L’Isola 2019 sono stati proprio alcuni degli ex coinquilini di Marina La Rosa ai tempi della prima edizione del Grande Fratello. C’è chi non comprende proprio come mai abbia deciso di partire per l’Honduras e chi, invece, si schiera dalla sua parte difendendo a spada tratta la scelta di tornare alla ribalta con un altro reality show. Intanto, la La Rosa ha imparato a farsi amare anche dai naufraghi de L’Isola e, almeno per il momento, pare che nessuno di loro abbia intenzione di liberarsi di lei.

Marina La Rosa, gli attacchi di Salvo Veneziano e Roberta Beta

Tra gli ex concorrenti della prima edizione del Grande Fratello che si sono espressi in modo critico sulla partenza di Marina La Rosa per L’Isola dei famosi, ci sono Salvo Veneziano e Roberta Beta.

Intervistati dal settimanale Nuovo, i due ex gieffini non hanno nascosto i dubbi sulla vera personalità della ex coinquilina.

‘Aveva dichiarato di non voler partecipare al reality, quindi mi sono stupito di vederla all’Isola’ – ha spiegato Veneziano – ‘Sia per la mancanza di coerenza, sia perché conduce una vita agiata: il marito è ricco di famiglia e hanno anche un maggiordomo’.

Meno pungente, invece, la Beta: ‘Le persone vanno conosciute fino in fondo. Credo che Marina sia una persona timida e che agisca come sappiamo per difesa’.

‘Si percepisce che lei è una ragazza buona e in quello che fa non c’è cattiveria’ – ha aggiunto la ex gieffina, sottolineando che sia ‘difficile avere a che fare con lei’.

Marina La Rosa, ecco chi la difende

Dalla parte di Marina La Rosa, invece, c’è solo Lorenzo Battistello, che non vede nulla di strano nella partecipazione dell’amica a L’Isola dei famosi 14.

‘Mi è sempre piaciuta, mi piace e sono dalla sua parte’ – ha detto l’ex concorrente del GF 1 – ‘Non deve dimostrare nulla, perché la sua carriera l’ha fatta: oggi è mamma di due figli e non penso sia andata all’Isola per un rilancio’.

Battistello, inoltre, ha sottolineato come Marina sia ‘un personaggio che va controcorrente’ e, proprio per questo motivo risulta ‘simpatica al pubblico e quindi potrebbe essere premiata’.