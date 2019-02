Jane Alexander torna con l’ex Gianmarco Amicarelli? Lui: ‘La porta non la chiudo’

Jane Alexander, che aveva lasciato l’ex compagno Gianmarco Amicarelli per Elia Fongaro, conosciuto nella Casa del GF VIP, potrebbe fare un passo indietro.



La storia tra Jane Alexander ed Elia Fongaro, infatti, è finita nelle ultime settimane con un annuncio via social da parte dell’attrice britannica. ‘È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti caratteriali’ – aveva scritto lei poco dopo la fine della relazione con l’ex Velino di Striscia la notizia. La ‘totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia’ era stata una delle cause scatenanti e, ora che Jane è tornata single, nella sua vita potrebbe ricomparire l’ex compagno, Gianmarco.

Gianmarco Amicarelli sul ritorno con Jane Alexander

Intervistato dal settimanale Spy, Amicarelli ha spiegato di aver chiuso la relazione con la Alexander in modo civile e di avere con lei dei rapporti amichevoli.

Alla domanda su un eventuale ritorno di fiamma, lui ha spiegato: ‘Chiudere una porta dopo due anni intensi come quelli che abbiamo vissuto noi non è facile come si può pensare’.

‘Poi laddove Jane tornasse non è detto che torni tutto com’era, anche se nell’ultimo periodo ho imparato a dare un certo peso alla regola del ‘mai dire mai’.

Gianmarco Amicarelli, dunque, sembra intenzionato a non chiudere la porta nel caso in cui la Alexander decidesse di riprovarci.

Jane Alexander, nostalgica sui social

Intanto, poco dopo l’uscita delle dichiarazioni di Gianmarco Amicarelli, Jane Alexander si è esposta sui social spiegando di essere particolarmente nostalgica.

‘Mi ricordo persone, avvenimenti, aneddoti. Ma persone a caso, che magari non vedo da anni. Ecco, oggi penso a loro’.

A chi si riferisce l’attrice ex concorrente del Grande Fratello VIP? Sarà un suo pensiero senza specifici destinatari o l’ultima intervista dell’ex compagno ha risvegliato in lei antichi ricordi?