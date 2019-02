Isola dei Famosi 14, Riccardo Fogli insulta Ariadna Romero: rischio squalifica?

C’è un nuovo caso a L’Isola dei Famosi 14 che potrebbe lasciare strascichi importanti, fino alla squalifica del responsabile: dopo la puntata di mercoledì 20, Riccardo Fogli ha insultato pesantemente Ariadna Romero per averlo mandato in nomination. Il cantante non si è rivolto direttamente alla showgirl cubana ma si è lasciato sfuggire il grave epiteto mentre chiacchierava con Paolo Brosio.

E pensare che la povera Ariadna Romero aveva confessato di aver nominato Riccardo Fogli non per qualche motivo particolare, ma soltanto perché rispetto agli altri naufraghi lo conosceva meno: ‘Ragazzi io pensavo che non lo nominasse nessuno, ho scritto Riccardo perché è la persona con cui ho avuto meno a che fare a livello personale. So che è un naufrago imprescindibile, si dà da fare da morire sull’isola, lo vediamo tutti quanti. Io come persona ho avuto meno a che fare con lui. Per questo l’ho nominato, non ho particolari motivi’.

Leggi anche: Isola 14, Riccardo Fogli sul tradimento della moglie: ‘Mi fido ciecamente di lei

Riccardo Fogli non si dà pace per la nomination di Ariadna Romero

Solo che, qualunque sia stata la motivazione, la nomination è rimasta e Riccardo Fogli, finito a rischio eliminazione con Luca Vismara e le sorelle Mihajlovic, ha reagito molto male: ‘La nominerò a vita questa zoc***na, questa zoc***na’, ha detto minacciosamente parlando con Brosio, mentre poi, rivolgendosi a Vismara, si è dimostrato leggermente più comprensivo: ‘Lo so che Ariadna ha legato molto con le ragazze e quindi nominare una delle ragazze le dispiaceva. Quella di Ariadna è una nomination un po’ a sorpresa. Diciamo che non me l’aspettavo, non avevo intravisto una minima traccia di malumore tra di noi’.

Leggi anche: Isola 14, Ariadna Romero: il flirt con il calciatore Francesco Acerbi è già finito

Il televoto manderà comunque a casa Riccardo Fogli?

La settimana prossima vedremo se questo insulto costerà caro a Riccardo Fogli o se la produzione sceglierà di soprassedere, limitandosi magari a una ramanzina in diretta. D’altronde l’ex dei Pooh è già in nomination e potrebbe comunque uscire per i voti dei telespettatori (scommettiamo che nel dare della z. ad Ariadna Romero non si sia attirato le simpatie del pubblico femminile).

E dire che la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 14 si era già rivelata decisamente intensa per Fogli dopo l’incontro con la moglie Karin Trentini, piombata in Honduras per smentire di persona le voci sul suo presunto tradimento. ‘Sono solo cattiverie’, ha spiegato la donna.