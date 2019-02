Giorgio Manetti: ‘Farò il conduttore in Russia, la tv italiana mi ha dimenticato’

Giorgio Manetti conduttore per la tv russa. Il gabbiano ha spiccato definitivamente il volo e trovato il suo nido, lontano, molto lontano. Deluso dalla tv italiana per cui ha prestato onorato servizio negli studi di Uomini e Donne fino allo scorso anno, Manetti ha trovato un’occasione professionale a cui non può certo dire di no.

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Giorgio Manetti racconta la sua nuova esperienza da expat sul piccolo schermo. La televisione italiana però non si dimentica e George si candida al ruolo di opinionista per qualche programma nostrano.

Giorgio Manetti conduttore in Russia

‘Dal 13 al 17 marzo sarò a Mosca in qualità di presentatore di un evento legato ai matrimoni. Per me è una bella soddisfazione, visto che ormai le televisioni nazionali si sono dimenticate di Giorgio Manetti’, ha dichiarato l’ex cavaliere di Uomini e Donne con un pizzico di amarezza.

George parla di televisioni nazionali non a casa, Manetti è infatti volto di un’emittente regionale, Rtv38 dove è in onda tutti i lunedì per parlare di moda e di attualità.

Leggi anche: Uomini e Donne, Giorgio Manetti: ‘I pretendenti di Gemma sbagliano’

Manetti però vorrebbe tornare sul piccolo schermo a livello nazionale e chissà che l’esperienza in Russia non possa essere un nuovo inizio per tornare magari su Mediaset.

Leggi anche: Uomini e Donne, Giorgio Manetti rivela: ‘Non sono più single’

‘Vorrei fare l’opinionista in qualche programma di respiro nazionale. Sembra che si siano dimenticai di me, però non so per quale motivo. Sono stato a Sanremo nei giorni scorsi e molti mi hanno detto: ‘George, ma dove sei finito?’. Io continuo a dire che sono qui. Se mi chiamassero per fare l’opinionista coglierei l’occasione’, ha spiegato Manetti.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne dunque sogna di ricoprire il ruolo di opinionista per la tv a livello nazionale.

L’ex fiamma di Gemma Galgani era stato indicato come uno dei possibili concorrenti dell’Isola dei Famosi, ma come ben sappiamo, Manetti in Honduras non è mai arrivato.

‘Non accostate più il mio nome a quel programma: sono stato uno dei papabili concorrenti troppe volte senza ricevere reali proposte’, ha rivelato George.