Fedez e Fiorella Mannoia, scontro social per il selfie negato da Barack Obama

Quando si tratta di Fedez, il gossip è sempre all’ordine del giorno. Nelle ultime ore, il rapper è stato protagonista di un attacco social da parte di Fiorella Mannoia, che ha commentato la notizia del selfie che Obama avrebbe negato al marito di Chiara Ferragni.



Solo qualche giorno fa, infatti, Fedez ha raccontato di aver incontrato in una palestra di San Francisco Obama e di avergli chiesto un selfie. L’ex presidente americano, però, si è rifiutato di fare una foto con il rapper che poi, divertito, ha raccontato l’accaduto sui social. In un attimo, le dichiarazioni di Fedez hanno fatto il giro del web, diventando una notizia virale e condivisa da numerosi quotidiani e siti di gossip. In modo del tutto imprevisto, Fiorella Mannoia ha commentato l’accaduto scatenando la replica del rapper.

Fiorella Mannoia sul selfie negato a Fedez

‘Ha fatto bene’ – ha detto la Mannoia, schierandosi apertamente dalla parte di Barack Obama e criticando la richiesta di Fedez.

Il marito di Chiara Ferragni, però, ha scelto di non rimanere in silenzio e ha usato i social per dare una risposta stizzita all’artista.

La replica di Fedez è giunta tramite una serie di Instagram stories che, poi, sono state prontamente cancellate dal rapper.

Ma ai suoi follower non sono sfuggite e lo scontro social con Fiorella Mannoia è diventato di dominio pubblico.

Fedez vs Fiorella Mannoia

‘Ormai non si può più dire nulla, perché ieri ho semplicemente raccontato una storia di chiaro stampo ironico, che a chiunque fosse successa l’avrebbe raccontata’.

Ha esordito così Fedez su Instagra, criticando il fatto che quanto svelato per puro divertimento sia stato ripreso da molte testate online e riportato come notizia di rilievo.

‘La cosa che mi stupisce di più sono le persone che perdono tempo su una storia raccontata in modo semplice e simpatico’ – ha continuato, passando poi all’attacco.

‘Fiorella Mannoia, che è un’artista a suo modo impegnata, ci ha tenuto a dire che Obama ha fatto bene a dirmi di no a fare la foto, come se io mi fossi offeso, l’ho raccontata col sorriso’.

‘Fiorella, scegliti meglio le tue battaglie’ – ha concluso Fedez – ‘Perché questa è una causa persa e sono le persone come te che leggono queste notizie e le commentano che danno vita a questi genocidi dell’informazione’.