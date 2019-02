Elisa Isoardi: ‘Matteo Salvini? Mi manca la quotidianità con lui’

A qualche mese dalla rottura tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini, la conduttrice de La Prova del Cuoco è tornata a parlare della storia d’amore con il Ministro dell’Interno usando toni piuttosto nostalgici, della serie ‘mi manca tutto di lui’ o quasi. Non sappiamo se con queste dichiarazioni la bella Elisa abbia voluto lanciare un messaggio al ‘suo’ Matteo, ma lo scopriremo solo vivendo.

‘Con Matteo Salvini sono stati cinque anni bellissimi’, ha spiegato Elisa Isoardi al settimanale Diva e Donna, ‘È stata la storia d’amore più importante della mia vita, ma ora sto bene così. Cosa mi manca di Matteo? Mi manca la quotidianità con lui, i momenti passati insieme, anche se poi alla fine ci vedevamo poco ma quel poco pesava eccome’.

‘Sono una testa pensante e non smetterò di esserlo’

Di una cosa però Elisa Isoardi è certa, non avrebbe mai potuto occupare il ruolo di ‘first lady’, nonostante molti l’avessero già definita così ai tempi della relazione con Salvini: ‘Non sono nata per fare la first lady, non so nemmeno se ne sarei capace. Sono una testa pensante e non smetterò di esserlo’. Quindi vuole sottintendere che una Melania Trump non lo sia?…

‘A La Prova del Cuoco stiamo vincendo la scommessa degli ascolti’

Troncato il rapporto con Matteo Salvini, Elisa Isoardi in questo periodo è concentrata esclusivamente sul lavoro in TV: ‘La mia vera famiglia è l’entourage de La Prova del Cuoco, vivo più con i miei collaboratori che con i miei genitori o un eventuale fidanzato. Pian piano stiamo vincendo la scommessa visto che gli ascolti crescono’.

Chi ha inviato il mazzo di rose rosse a Elisa Isaordi?

Intanto, qualche giorno fa, la Isoardi ha ricevuto in diretta un mazzo di rose colorate. Un episodio che non è passato inosservato, anche perché lei ha postato la foto in rete suscitando la curiosità dei suoi follower: l’avrà inviato, tra un selfie e l’altro, Matteo Salvini, oppure un nuovo spasimante? La caccia è aperta…