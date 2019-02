Brutte notizie per Simona Ventura: il suo ritorno in Rai pare stia avendo dei problemi e The Voice of Italy potrebbe essere stato cancellato dai palinsesti del secondo canale del servizio pubblico.



Secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia, The Voice of Italy pare sia scomparso dalla programmazione di Rai 2 per scelta dell’amministratore delegato Salini. Il motivo dell’opposizione di quest’ultimo alla messa in onda del talent show affidato a Simona Ventura pare sia la presenza tra i giudici del rapper Sfera Ebbasta. Quest’ultimo, infatti, dopo la tragedia di Corinaldo è stato uno dei personaggi più attaccati e la sua partecipazione a The Voice pare non sia stato affatto gradita da alcuni vertici di Viale Mazzini.

Carlo Freccero si scontra con Salini per The Voice

La scelta dell’ad Salini di cancellare The Voice of Italy dai palinsesti di Rai 2 pare abbia scatenato la furia del direttore Carlo Freccero.

Quest’ultimo, stando a quanto si vocifera sul web, avrebbe minacciato le dimissioni, salvo poi optare per la strada del dialogo e cercare un confronto risolutivo con i vertici Rai.

Intanto, per il momento, pare che sia stato annullato anche il servizio fotografico con i coach di The Voice e Simona Ventura.

Cosa stia realmente accadendo in Rai, però, non è ancora dato saperlo e c’è chi parla anche di un’azione volta ad aumentare l’interesse intorno al talent show.

The Voice of Italy, il cast

In attesa di conoscere quali saranno le sorti di The Voice of Italy su Rai 2, il talent sembrava essere pronto per la partenza.

Simona Ventura, alla conduzione del programma, si è mostrata carica e pronta per questo ritorno in Rai e ha promesso scintille per questa nuova edizione.

Accanto a lei, sono stati convocati Gué Pequeno, Morgan ed Elettra Lamborghini, mentre sulla presenza di Sfera Ebbasta resta l’incognita.

Nelle ultime ore, infatti, alcune fonti Rai avrebbero chiarito quanto sta accadendo dietro le quinte e spiegato che l’ad Salini avrebbe chiesto un ripensamento sulla presenza di Sfera Ebbasta nel cast a seguito delle vicende di Corinaldo e delle sue giustificazioni poco chiare date in merito alla tragedia.