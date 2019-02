Isola 14, Riccardo Fogli sul tradimento della moglie: ‘Mi fido ciecamente di lei’

Il gossip sul presunto tradimento di Karin Trentini nei confronti di Riccardo Fogli è stato spento: il naufrago de L’Isola 14 non ha creduto alla notizia che circola da giorni e si è detto innamorato della moglie.



Pur essendo una vicenda privata e personale, come più volte ribadito in diretta da Alessia Marcuzzi, la produzione de L’Isola dei famosi 14 ha deciso di mettere Riccardo Fogli al corrente dei rumors sui presunti tradimenti della moglie. Karin Trentini, quindi, è stata spedita in Honduras per un confronto a tu per tu con il marito che, a dispetto di quanto molti potessero pensare, ha sorriso davanti al gossip e messo a tacere qualunque illazione sulla sua storia d’amore.

Riccardo Fogli: ‘Karin Trentini è la donna più importante’

Messo davanti alla notizia che da giorni sta impazzando in rete, Riccardo Fogli ha accolto con il sorriso sarcastico le voci sul tradimento della moglie.

Dopo aver visto il video montato ad arte dalla produzione de L’Isola dei famosi, l’ex cantante dei Pooh si è detto sempre più innamorato di Karin Trentini.

Sul presunto tradimento, invece, ha preferito non spendere nemmeno una parola, lasciando correre le voci e i pettegolezzi che potrebbero minare la sua ferrea unione.

‘Non ho niente da dire, posso mettere la mano sul fuoco e sull’amore di mia moglie per me e viceversa’ – ha detto lui alla Marcuzzi – ‘Non credo a nulla e credo che ‘cuore mio’ sia la donna più importante della mia vita e che sarà lei a portarmi in macchina al momento della mia morte per incenerirmi’.

Riccardo Fogli riabbraccia la moglie su L’Isola dei famosi

Al rientro in Palapa, poi, Riccardo Fogli ha avuto l’opportunità di riabbracciare la moglie Karin, arrivata per rassicurarlo in Honduras.

Ma l’ex componente dei Pooh non ha battuto ciglio sulle illazioni volte a minare il loro amore e ha preferito parlare di tutt’altro.

Un atteggiamento che è stato particolarmente apprezzato dai presenti in studio, tanto che Alba Parietti ha voluto sottolineare quanto Fogli sia stato elegante con la sua compagna.

‘Un vero signore non deve né convincere né piacere! Lei fa bene ad amarti così tanto perchè non le hai fatto nemmeno una domanda, le hai solo detto che la ami!’ – ha fatto notare l’opinionista.