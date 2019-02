Isola 14, Ariadna Romero: il flirt con il calciatore Francesco Acerbi è già finito

Su L’Isola dei famosi 14, per una storia che inizia, ce n’è una che finisce: Ariadna Romero, infatti, ha scoperto in diretta che la persona alla quale si era detta interessata, ha annunciato di non aver intenzione di aspettarla.



Che la Romero, appena approdata su L’Isola dei famosi 14, avesse iniziato un flirt in Italia prima di partire per l’Honduras, lo aveva svelato lei stessa dopo una discussione con Jeremias Rodriguez. Era stata Ariadna, infatti, a chiarire di non voler creare situazioni ambigue per non ferire quella persona con la quale aveva iniziato una frequentazione prima di essere contattata dalla produzione del reality show. Ma del nome del suo flirt non si conosceva l’identità, almeno fino alla puntata del 20 febbraio de L’Isola.

Ariadna Romero: ‘Sono single’

Dopo aver scherzato con Alessia Marcuzzi sul ‘ringalluzzimento’ di Ghezzal e di Paolo Brosio in seguito al suo arrivo, Ariadna Romero ha parlato della sua attuale situazione sentimentale.

‘Sono single’ – ha chiarito la naufraga – ‘Però sono io che tengo ad una persona e non vorrei far passare un messaggio sbagliato’.

‘Scherzo e rido con tutti, ma ho un pensiero per una persona che mi piace’ – ha continuato la Romero, senza nascondere un certo imbarazzo.

Quando la Marcuzzi ha tentato di conoscere il nome del suo corteggiatore, però, Ariadna ha preferito sorvolare conoscendo quanto lui sia riservato.

Ariadna Romero e le dichiarazioni di Acerbi

Ma la sorpresa – infelice – la attendeva dietro l’angolo perché quel ragazzo tanto restio a parlare dei suoi sentimenti, tale Francesco Acerbi, aveva rilasciato una intervista parlando proprio del loro rapporto.

‘Ci siamo visti per poco tempo, ma non siamo fidanzati. Siamo stati bene, ma la lontananza…’ – ha dichiarato il calciatore della Lazio al settimanale Spy.

Esternazioni che hanno colto di sorpresa la Romero: ‘Ho detto che ero single e che ci tenevo…poi se lui ha fatto queste dichiarazioni, buono a sapersi’.

Mantenendo la calma, quindi, Ariadna ha tentato di affrontare con razionalità la situazione venutasi a creare, ma Alessia Marcuzzi e le sue opinioniste hanno notato il suo dispiacere.

‘Ci siamo visti pochissimo e quando gli ho comunicato che partivo a L’Isola, lui è stato molto sincero e mi ha detto: ‘Non posso prometterti che quando torni sarò qui ad aspettarti’ – ha raccontato lei, ammettendo di averlo apprezzato.

Per il pubblico in studio, però, l’atteggiamento di Acerbi è da condannare.