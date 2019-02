Antonio Razzi concorrente di Ballando con le Stelle? Lui: ‘Vado per vincere’

Antonio Razzi a Ballando con le stelle? Mai porre limiti alla provvidenza e all’ex senatore non dispiacerebbe affatto prendere parte alla nuova edizione del programma tv condotto da Milly Carlucci. Non manca molto alla messa in onda dello show del sabato sera di Rai 1 prevista per il prossimo 30 marzo e tra i nomi che circolano sui papabili concorrenti c’è anche quello di Antonio Razzi.

La Carlucci aveva annunciato un’edizione con protagonisti originali e l’ex senatore potrebbe essere tra questi. Secondo un’indiscrezione di TvBlog, Razzi prenderà parte alla nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’. Intervistato a ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio 1, l’ex senatore ha commentato la notizia con entusiasmo.

Antonio Razzi a Ballando con le stelle?

‘Io concorrente a Ballando con Le Stelle? Se mi prendono vado molto volentieri, me lo auguro, speriamo, mi piacerebbe, ma le riserve devono scioglierle quelle che organizzano’, ha detto Antonio Razzi.

All’ex senatore dunque non dispiacerebbe affatto entrare nel cast del programma condotto da Milly Carlucci. Pronto ad indossare la scarpe da ballo, Razzi non è certo uno che si tira indietro e accetta con entusiasmo qualsiasi tipo di novità e di sfida.

‘Nella vita si dice impara l’arte e mettila da parte: io non mi tiro mai indietro, anche al vostro ‘Sanremo da Pecora’ ho partecipato, e ballato, anche se non sapevo farlo’, ha dichiarato.

Razzi è pronto dunque a cimentarsi nell’arte del ballo anche se la danza non è certo un talento a lui sconosciuto. L’ex senatore ha anche un genere che predilige e in cui ha primeggiato in passato.

‘In Svizzera, quando ero giovane, ero campione di rock and roll, facevo di tutto. Da quando sono sposato, però, non ho più ballato’, ha ammesso.

Razzi dunque è solo un po’ arrugginito. Gli basterà tornare sulle piste e ascoltare un po’ di rock and roll per mettere in mostra il suo talento?

Per l’ex senatore non è importante solo partecipare, ma puntare in alto e raggiungere l’obiettivo più elevato. I due conduttori di ‘Un Giorno da Pecora’ hanno chiesto a Razzi se punta alla vittoria con l’eventuale partecipazione a ‘Ballando con le stelle’. ‘Voglio vincere in qualsiasi cosa faccio, altrimenti me ne resto a casa’, è stata la convinta e sicura risposta di Antonio Razzi.