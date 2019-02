Angelo Sanzio, il Ken italiano, irriconoscibile dopo l’ennesima operazione

Follower attoniti nel vedere la nuova trasformazione di Angelo Sanzio, il Ken italiano (per distinguersi dal ‘Ken umano’ Rodrigo Alves) sdoganato da Barbara D’Urso all’ultimo Grande Fratello, che ha postato sui social l’immagine del suo volto irriconoscibile dopo essersi sottoposto all’ennesima operazione di chirurgia estetica.

Nelle foto il viso di Angelo Sanzio è semi-coperto dai cerotti che nascondono i tagli dell’operazione: ‘Ho fatto una cantopessi e blefaroplastica superiore e inferiore’, ha detto spiegando ai fan i dettagli dell’intervento, ‘Poi ho rimodellato il mento, la mandibola e il sottomento. Attualmente non sento alcun dolore e sono molto contento, la dottoressa è stata di una professionalità pazzesca’. Che dire, contento lui contenti tutti…

‘Mi sento molto più sicuro, ho dato un valore aggiunto al mio viso’

La trasformazione di Angelo Sanzio in Ken, il bambolotto ‘fidanzato’ di Barbie, è cominciata sette anni fa, quando aveva appena 21 anni. Lo ‘storico’ delle sue numerosissime operazioni l’ha raccontato lo scorso anno a Domenica Live: ‘Ho fatto danza per molti anni e ho deciso di armonizzare tutto ciò che mi disturbava, ma ho sempre mantenuto il mio brief naturale. Da allora sono arrivati un trapianto di capelli a Istanbul, poi ho modificato labbra, mento, naso e zigomi. Adesso mi sento molto più sicuro, ho dato un valore aggiunto al mio viso’.

Leggi anche: Angelo Sanzio, ‘La chirurgia diventa una dipendenza, come le sigarette’

‘Ho fatto questi interventi anche per poter lavorare nel mondo dello spettacolo’

A vederlo non sono pochi a ritenere che in realtà si sia ‘rovinato’, ma lui non la pensa così: ‘Dicono che abbia le labbra enormi, ma in realtà sono bellissime, me le invidia il mondo. I soldi per gli interventi ce li ho grazie al mio lavoro, produco profumi: io non vado in vacanza, non esco con gli amici o il sabato sera, preferisco risparmiare per operarmi. Ho fatto questi interventi mirati anche per poter lavorare nel mondo dello spettacolo’.

Leggi anche: Angelo Sanzio, aggredito il Ken del GF: ‘Ho avuto paura di perdere l’udito’

Poco prima di Natale, Angelo Sanzio, il Ken italiano, ha denunciato una presunta aggressione sul lungomare di Civitavecchia: l’ex concorrente del GF 2018 si trovava in compagnia di amici quando è stato colto di sorpresa da due ragazzi che lo hanno insultato e poi picchiato. ‘Continuavano a dire ‘è quello del Grande Fratello, sì sì e lui’ e poi giù insulti irripetibili, fino a quando uno mi ha tirato una sberla fortissima sull’orecchio facendomi malissimo. Non capisco come sia stato possibile essere picchiato senza alcuna ragione’.