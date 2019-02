Sonia Bruganelli, foto della cena sul volo per le Maldive e i follower insorgono: ‘Povera arricchita’

Da quando non commentavamo una foto provocatoria di Sonia Bruganelli e la conseguente reazione dei follower? La moglie di Paolo Bonolis, che come sappiamo si diverte a postare sui social diversi spaccati della sua ‘vita da ricca’ proprio per tastare la reazione della gente, ne ha combinata un’altra pubblicando dalla prima classe di un Boeing 777 in volo per le Maldive le immagini della sua cena luxury con il commento: ‘La mia idea di relax’.

Pensavate che la foto passasse inosservata? Macché, in pochissimo tempo il profilo Instagram di Sonia Bruganelli è finito nel mirino dei soliti odiatori sociali, oppure di persone che fanno fatica ad arrivare a fine mese e non sopportano l’ostentazione del lusso.

Le critiche dei follower a Sonia Bruganelli

Ecco qualche esempio: ‘Questa povera arricchita dimostra la sua pochezza in ogni scatto’, ‘Neanche gli sceicchi degli Emirati posterebbero queste cretinerie, lei lo fa perché è piccola di cervello e d’animo’, ‘Questa pseudo vip è veramente pietosa’, ‘Non vorrei mai essere come lei’, ‘E noi che aspettiamo il reddito di cittadinanza’, ‘Pura ostentazione e dimostrazione di essere piccola piccola’, ‘Alla gente vera frega un ca**o dove vai in vacanza o dove butti i tuoi soldi’, e tanti altri commenti sulla stessa falsariga.

Leggi anche: Sonia Bruganelli, ‘Non è facile vivere con Paolo Bonolis’

Ma c’è chi la difende: ‘Sonia merita ciò che ha e che si è guadagnata’

C’è da dire che tra tante critiche abbiamo trovato anche qualche commento a favore di Sonia Bruganelli, che riassumiamo nelle parole di un fan particolarmente devoto della moglie di Bonolis: ‘È una donna ironica, intelligente e ha fiuto, merita ciò che ha e che si è guadagnata. È un’imprenditrice di sé stessa e dovremmo vedere il suo entusiasmo e la sua energia come un esempio, non rosicare e basta’.

Leggi anche: Sonia Bruganelli, ‘Paolo Bonolis? Non vivo a suo carico, l’aereo privato me lo pago da sola’

La spiegazione di Paolo Bonolis

In effetti Sonia Bruganelli ha sempre giustificato le sue foto ‘da ricca’ ricordando che nessuno le ha regalato mai nulla (tanto meno il marito), e che successo e benessere sono arrivati grazie al duro lavoro. Lo stesso Paolo Bonolis in una recente intervista ha rivelato che la moglie posta quelle immagini solo perché si diverte a leggere le isteriche reazioni dei follower, senza nessuna volontà di ostentare ricchezza.

Non tutti però sono d’accordo su questo modo di fare: per esempio Maurizio Costanzo ha spesso bacchettato la coppia e in particolare Sonia, invitandola a una maggiore sobrietà.