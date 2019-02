Michelle Hunziker: ‘Sono andata via da Adrian. Sanremo? Deve restare popolare’

Michelle Hunziker ha scelto di non partecipare alla serie tv animata di Adriano Celentano e ha svelato i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare a gambe levate il progetto del Molleggiato.



‘E’ stata un’occasione persa’ – così Michelle Hunziker ha parlato del suo impegno professionale mancato con Adrian, puntando il dito contro Celentano e l’intera organizzazione del progetto. La conduttrice, che ha sottolineato di nutrire grande stima nei confronti dell’artista, non ha apprezzato il modo in cui tutto è stato gestito: ‘E’ stato impossibile lavorare in quelle condizioni in cui nessuno sapeva cosa fare’ – ha raccontato al Corriere della Sera – ‘Aspettavamo ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. Nel frattempo nessuno poteva prendere alcuna decisione’.

Michelle Hunziker e l’invito ad Adriano Celentano

Quando la Hunziker è riuscita ad avere un confronto diretto con Adriano Celentano, invitandolo a farsi vedere dal pubblico che lo ama, il risultato ottenuto è stato nullo.

‘Così ho deciso di andarmene’ – ha continuato – ‘Con il senno di poi ho fatto assolutamente la scelta giusta. Visto anche il cartone’.

E proprio sui contenuti della serie tv Adrian, Michelle Hunziker si è espressa con ferocia: riferendosi al momento in cui il protagonista salva due ragazze dalla violenza di alcuni malviventi, la conduttrice non ha accettato la frase pronunciata dal supereroe.

‘Io sono Presidente di un’Associazione, Doppia Difesa, che difende le donne e il primo messaggio che diamo è che le vittime di violenza non devono mai sentirsi in colpa per nulla, per nessun motivo’.

Michelle Hunziker su Sanremo 2019 e Mahmood

Spiegati i motivi della sua assenza da Adrian, Michelle Hunziker si è anche espressa sull’ultimo Festival di Sanremo e sulle polemiche nate in seguito alla vittoria di Mahmood.

Lei, che è stata la grande protagonista di Sanremo 2018, ha considerato il cast di questa 69esima edizione ‘intelligente, trasversale, con tanti gusti musicali’.

Riguardo la scelta di ribaltare la classifica in base al giudizio degli esperti e della sala stampa, però, la Hunziker è stata implacabile: ‘Se devi decidere a chi dare la maggioranza per decretare il vincitore, va data senza dubbio al pubblico, dunque al televoto’.

‘Chi vota spende i soldi, e Sanremo è popolare e deve restare tale’ – ha concluso la conduttrice, che si è detta infastidita dalle polemiche sulla vittoria di Mahmood.

‘Una polemica stucchevole’ – l’ha definita, sostenendo che ‘l’integrazione è possibile, ovunque’.